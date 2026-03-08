ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: അഹമ്മദാബാദിൽ സഞ്ജു പ്രഭാവം; കിവീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്
Mar 8, 2026, 20:20 IST
ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് പടുകൂറ്റൻ സ്കോർ. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി സഞ്ജു സെഞ്ച്വറിക്ക് അരികിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
മത്സരത്തിലെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ:
- സഞ്ജുവിന്റെ താണ്ഡവം: വെറും 44 പന്തിൽ നിന്ന് 5 സിക്സറുകളും 8 ഫോറുകളുമടക്കം 89 റൺസുമായി സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തായി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിലെത്തിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചു.
- ചരിത്രനേട്ടം: ഈ ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു നേടുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാം അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. ഇതോടെ ഒരു ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമായി സഞ്ജു മാറി (വിരാട് കോഹ്ലി, ഷാഹിദ് അഫ്രീദി എന്നിവർക്ക് ശേഷം).
- സ്ഫോടനാത്മകമായ തുടക്കം: ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ 21 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം നൽകി. പിന്നാലെ എത്തിയ ഇഷാൻ കിഷനും തകർത്തടിക്കുകയാണ്.
- സ്കോർ നില: 15. 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 203 റൺസ് എന്ന അതിശക്തമായ നിലയിലാണ്.
കിവീസ് ബൗളർമാരായ ലോക്കി ഫെർഗൂസനെയും മാറ്റ് ഹെൻറിയെയും ഒരു ദയയുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ നേരിട്ടത്. ഫെർഗൂസന്റെ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകളാണ് സഞ്ജു പറത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ (21 എണ്ണം) നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഇപ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലായി.