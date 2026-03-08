ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: അഹമ്മദാബാദിൽ സഞ്ജു പ്രഭാവം; കിവീസിനെതിരെ ഇന്ത്യ കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക്

By Metro DeskMar 8, 2026, 20:20 IST
Sanju

ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് പടുകൂറ്റൻ സ്കോർ. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കായി സഞ്ജു സെഞ്ച്വറിക്ക് അരികിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മത്സരത്തിലെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ:

  • സഞ്ജുവിന്റെ താണ്ഡവം: വെറും 44 പന്തിൽ നിന്ന് 5 സിക്സറുകളും 8 ഫോറുകളുമടക്കം 89 റൺസുമായി സഞ്ജു സാംസൺ പുറത്തായി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ സുരക്ഷിതമായ നിലയിലെത്തിക്കാൻ സഞ്ജുവിന് സാധിച്ചു.
  • ചരിത്രനേട്ടം: ഈ ലോകകപ്പിൽ സഞ്ജു നേടുന്ന തുടർച്ചയായ മൂന്നാം അർദ്ധ സെഞ്ച്വറിയാണിത്. ഇതോടെ ഒരു ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും അർദ്ധ സെഞ്ച്വറി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ താരമായി സഞ്ജു മാറി (വിരാട് കോഹ്‌ലി, ഷാഹിദ് അഫ്രീദി എന്നിവർക്ക് ശേഷം).
  • സ്ഫോടനാത്മകമായ തുടക്കം: ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മ 21 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം നൽകി. പിന്നാലെ എത്തിയ ഇഷാൻ കിഷനും തകർത്തടിക്കുകയാണ്.
  • സ്കോർ നില: 15. 3 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 203 റൺസ് എന്ന അതിശക്തമായ നിലയിലാണ്.

​കിവീസ് ബൗളർമാരായ ലോക്കി ഫെർഗൂസനെയും മാറ്റ് ഹെൻറിയെയും ഒരു ദയയുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ നേരിട്ടത്. ഫെർഗൂസന്റെ ഒരോവറിൽ മൂന്ന് സിക്സറുകളാണ് സഞ്ജു പറത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സറുകൾ (21 എണ്ണം) നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഇപ്പോൾ സഞ്ജുവിന്റെ പേരിലായി.

