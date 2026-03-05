ടി20 ലോകകപ്പ് സെമി: ഇംഗ്ലണ്ടിന് ടോസ്; ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും

Mar 5, 2026, 18:39 IST
T20

മുംബൈയിലെ രാത്രിയിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച (Dew Factor) കണക്കിലെടുത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

മത്സര വിശേഷങ്ങൾ

  • വേദി: വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം, മുംബൈ.
  • പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്: ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായ റെഡ് സോയിൽ പിച്ച്. വലിയ സ്കോർ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
  • ഫൈനൽ എതിരാളികൾ: ഇന്നത്തെ വിജയികൾ മാർച്ച് 8-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും.

ടീം വാർത്തകൾ

  • ഇന്ത്യൻ നിര: അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഇഷാൻ കിഷനും ഓപ്പണിംഗിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, മികച്ച ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ നാലാമനായി എത്തിയേക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും തിലക് വർമ്മയുമാണ് ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത്.
  • ഇംഗ്ലണ്ട് നിര: ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിനൊപ്പം ജോസ് ബട്ലർ, ഫിൽ സാൾട്ട് എന്നിവർ ബാറ്റിംഗിലും ആദിൽ റഷീദ് സ്പിന്നിലും വെല്ലുവിളിയാകും.

പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ (സാധ്യത)

ഇന്ത്യ (India)

ഇംഗ്ലണ്ട് (England)

സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C)

ഹാരി ബ്രൂക്ക് (C)

അഭിഷേക് ശർമ്മ

ജോസ് ബട്ലർ (WK)

ഇഷാൻ കിഷൻ

ഫിൽ സാൾട്ട്

സഞ്ജു സാംസൺ (WK)

വിൽ ജാക്സ്

തിലക് വർമ്മ

ലിയാം ഡോസൺ

ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

സാം കറൻ

അക്സർ പട്ടേൽ

ജോഫ്ര ആർച്ചർ

ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര

ആദിൽ റഷീദ്

അർഷ്ദീപ് സിംഗ്

ജാമി ഓവർട്ടൺ

വരുൺ ചക്രവർത്തി

ടോം ബാന്റൺ

ശിവം ദുബെ

ജേക്കബ് ബെഥേൽ

പ്രധാന പോരാട്ടം: കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചത്. ഇത്തവണ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സൂര്യയും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

