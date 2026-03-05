ടി20 ലോകകപ്പ് സെമി: ഇംഗ്ലണ്ടിന് ടോസ്; ഇന്ത്യ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യും
Updated: Mar 5, 2026, 18:39 IST
മുംബൈയിലെ രാത്രിയിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച (Dew Factor) കണക്കിലെടുത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
മത്സര വിശേഷങ്ങൾ
- വേദി: വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം, മുംബൈ.
- പിച്ച് റിപ്പോർട്ട്: ബാറ്റിംഗിന് അനുകൂലമായ റെഡ് സോയിൽ പിച്ച്. വലിയ സ്കോർ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
- ഫൈനൽ എതിരാളികൾ: ഇന്നത്തെ വിജയികൾ മാർച്ച് 8-ന് അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും.
ടീം വാർത്തകൾ
- ഇന്ത്യൻ നിര: അഭിഷേക് ശർമ്മയും ഇഷാൻ കിഷനും ഓപ്പണിംഗിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ, മികച്ച ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ നാലാമനായി എത്തിയേക്കും. ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യകുമാർ യാദവും തിലക് വർമ്മയുമാണ് ബാറ്റിംഗ് കരുത്ത്.
- ഇംഗ്ലണ്ട് നിര: ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി ബ്രൂക്കിനൊപ്പം ജോസ് ബട്ലർ, ഫിൽ സാൾട്ട് എന്നിവർ ബാറ്റിംഗിലും ആദിൽ റഷീദ് സ്പിന്നിലും വെല്ലുവിളിയാകും.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ (സാധ്യത)
|
ഇന്ത്യ (India)
|
ഇംഗ്ലണ്ട് (England)
|
സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C)
|
ഹാരി ബ്രൂക്ക് (C)
|
അഭിഷേക് ശർമ്മ
|
ജോസ് ബട്ലർ (WK)
|
ഇഷാൻ കിഷൻ
|
ഫിൽ സാൾട്ട്
|
സഞ്ജു സാംസൺ (WK)
|
വിൽ ജാക്സ്
|
തിലക് വർമ്മ
|
ലിയാം ഡോസൺ
|
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ
|
സാം കറൻ
|
അക്സർ പട്ടേൽ
|
ജോഫ്ര ആർച്ചർ
|
ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര
|
ആദിൽ റഷീദ്
|
അർഷ്ദീപ് സിംഗ്
|
ജാമി ഓവർട്ടൺ
|
വരുൺ ചക്രവർത്തി
|
ടോം ബാന്റൺ
|
ശിവം ദുബെ
|
ജേക്കബ് ബെഥേൽ
പ്രധാന പോരാട്ടം: കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കിരീടത്തിലേക്ക് കുതിച്ചത്. ഇത്തവണ സ്വന്തം മണ്ണിൽ ആ വിജയം ആവർത്തിക്കാൻ സൂര്യയും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.