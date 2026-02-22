ടി20 ലോകകപ്പ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇരട്ടപ്രഹരം; പവർപ്ലേയിൽ ഓപ്പണർമാരെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ
അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ കളിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ബുംറയുടെ പ്രഹരം: തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ക്വിന്റൺ ഡി കോക്കിനെ (6) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്.
- അർഷ്ദീപിന്റെ വിക്കറ്റ്: തൊട്ടുപിന്നാലെ നായകൻ എയ്ഡൻ മാർക്രത്തെ (4) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് മാർക്രത്തിന്റെ ക്യാച്ച് എടുത്തത്.
- സ്കോർ നില: പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 27 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. റയാൻ റിക്കൽട്ടണെ പുറത്താക്കി ബുംറ വീണ്ടും വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടർന്നു.
- ഇന്ത്യൻ ടീം: കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നും നിലനിർത്തിയത്. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ടീമിൽ തുടരുമ്പോൾ അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താണ്.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ:
- ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
നിലവിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസും ഡേവിഡ് മില്ലറുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തകർച്ച മുതലെടുത്ത് വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് മധ്യ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.
അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ കളിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ബുംറയുടെ പ്രഹരം: തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ക്വിന്റൺ ഡി കോക്കിനെ (6) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്.
- അർഷ്ദീപിന്റെ വിക്കറ്റ്: തൊട്ടുപിന്നാലെ നായകൻ എയ്ഡൻ മാർക്രത്തെ (4) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് മാർക്രത്തിന്റെ ക്യാച്ച് എടുത്തത്.
- സ്കോർ നില: പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 27 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. റയാൻ റിക്കൽട്ടണെ പുറത്താക്കി ബുംറ വീണ്ടും വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടർന്നു.
- ഇന്ത്യൻ ടീം: കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നും നിലനിർത്തിയത്. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ടീമിൽ തുടരുമ്പോൾ അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താണ്.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ:
- ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
നിലവിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസും ഡേവിഡ് മില്ലറുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തകർച്ച മുതലെടുത്ത് വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് മധ്യ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.
അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ കളിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.
പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ബുംറയുടെ പ്രഹരം: തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ക്വിന്റൺ ഡി കോക്കിനെ (6) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്.
- അർഷ്ദീപിന്റെ വിക്കറ്റ്: തൊട്ടുപിന്നാലെ നായകൻ എയ്ഡൻ മാർക്രത്തെ (4) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് മാർക്രത്തിന്റെ ക്യാച്ച് എടുത്തത്.
- സ്കോർ നില: പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 27 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. റയാൻ റിക്കൽട്ടണെ പുറത്താക്കി ബുംറ വീണ്ടും വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടർന്നു.
- ഇന്ത്യൻ ടീം: കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നും നിലനിർത്തിയത്. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ടീമിൽ തുടരുമ്പോൾ അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താണ്.
പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ:
- ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.
നിലവിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസും ഡേവിഡ് മില്ലറുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തകർച്ച മുതലെടുത്ത് വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് മധ്യ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.