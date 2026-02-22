ടി20 ലോകകപ്പ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഇരട്ടപ്രഹരം; പവർപ്ലേയിൽ ഓപ്പണർമാരെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ

Feb 22, 2026
അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തകർപ്പൻ തുടക്കം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ രണ്ട് ഓപ്പണർമാരെയും പവർപ്ലേയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ കളിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചു.

​പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ:

  • ബുംറയുടെ പ്രഹരം: തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ക്വിന്റൺ ഡി കോക്കിനെ (6) ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കി ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആദ്യ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകിയത്.
  • അർഷ്ദീപിന്റെ വിക്കറ്റ്: തൊട്ടുപിന്നാലെ നായകൻ എയ്ഡൻ മാർക്രത്തെ (4) പുറത്താക്കി അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് മാർക്രത്തിന്റെ ക്യാച്ച് എടുത്തത്.
  • സ്കോർ നില: പവർപ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 4 ഓവറിൽ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 27 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. റയാൻ റിക്കൽട്ടണെ പുറത്താക്കി ബുംറ വീണ്ടും വിക്കറ്റ് വേട്ട തുടർന്നു.
  • ഇന്ത്യൻ ടീം: കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ അതേ ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നും നിലനിർത്തിയത്. വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ ടീമിൽ തുടരുമ്പോൾ അക്സർ പട്ടേൽ പുറത്താണ്.

​പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ:

  • ഇന്ത്യ: അഭിഷേക് ശർമ്മ, ഇഷാൻ കിഷൻ, തിലക് വർമ്മ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (C), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, റിങ്കു സിംഗ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, അർഷ്ദീപ് സിംഗ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വരുൺ ചക്രവർത്തി.

​നിലവിൽ ഡെവാൾഡ് ബ്രെവിസും ഡേവിഡ് മില്ലറുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ തകർച്ച മുതലെടുത്ത് വരുൺ ചക്രവർത്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് മധ്യ ഓവറുകളിൽ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്താനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.

