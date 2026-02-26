257 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം; സിംബാബ്വെ ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു: ഭയമില്ലാതെ ഓപ്പണർമാർ
ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 256 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്ന് സിംബാബ്വെ മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ചു. ഓപ്പണർമാരായ ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റും തദിവനാഷെ മരുമാനിയും ക്രീസിലെത്തി. ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയെ നയിക്കുന്ന അർഷ്ദീപ് സിംഗാണ് ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞത്. ആദ്യ രണ്ട് ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 10 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് സിംബാബ്വെ.
ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകൾ:
- ലക്ഷ്യം 257: ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്കോറായ 256/4 ആണ് ഇന്ത്യ പടുത്തുയർത്തിയത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ (50*), അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെയും (55) തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കരുത്തായത്.
- ഓപ്പണർമാരുടെ പോരാട്ടം: തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിക്കാനാണ് ബ്രയാൻ ബെന്നറ്റും മരുമാനിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എറിഞ്ഞ രണ്ടാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മരുമാനി ഒരു സിക്സർ നേടി തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കി.
- ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിര: അർഷ്ദീപ് സിംഗും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുമാണ് ഇന്ത്യക്കായി ബൗളിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. ആദ്യ ഓവറിൽ അർഷ്ദീപ് വെറും 4 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുനൽകിയത്.
- നിർണ്ണായക മത്സരം: മികച്ച നെറ്റ് റൺറേറ്റ് നിലനിർത്താൻ സിംബാബ്വെയെ ചെറിയ സ്കോറിൽ പുറത്താക്കാനാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.