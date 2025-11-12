അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് സംഭവിക്കും; 2026 ലോകകപ്പോടെ കളി നിർത്തുമെന്ന് റൊണാൾഡോ
Nov 12, 2025, 11:47 IST
2026ൽ അമേരിക്ക, മെക്സിക്കോ, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പ് തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിന്റെ അവസാന അധ്യായമായിരിക്കുമെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യനോ റൊണാൾഡോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി ഫോറത്തിൽ വീഡിയോ വഴി സംസാരിച്ച താരം പ്രഫഷനൽ രംഗത്ത് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു.
നിലവിൽ 40 കാരനായ റൊണാൾഡോ, പ്രായം ഒടുവിൽ തന്റെ വിടവാങ്ങൽ നിർദേശിക്കുമെന്ന് തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് 41 വയസ്സ് തികയാൻ പോകുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ ഞാൻ ഫുട്ബോളിനായി എല്ലാം നൽകി. തീർച്ചയായും 2026ലേത് എന്റെ അവസാന ലോകകപ്പായിരിക്കും. ആ നിമിഷം ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നും റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു.