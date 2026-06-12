96 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തകർത്തു; ലോകകപ്പിൽ ചരിത്രനേട്ടവുമായി മെക്സിക്കൻ കൗമാരതാരം ഗിൽബെർട്ടോ മോറ

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 09:59 IST
Mora

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങിയ മെക്സിക്കൻ താരം ഗിൽബെർട്ടോ മോറ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചു. ഫിഫ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഈ പതിനേഴുകാരൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ തകർക്കപ്പെട്ടത് ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന 96 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ്.

​ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തിന്റെ 65-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായാണ് മിഡ്ഫീൽഡറായ മോറ എസ്റ്റാഡിയോ അസ്റ്റെക്കയിലെ മൈതാനത്തേക്ക് എത്തിയത്. മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചു.

തകർന്നത് 1930-ലെ റെക്കോർഡ്

​17 വയസ്സും 240 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് മോറ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 1930-ൽ നടന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ 18 വയസ്സും 134 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ കളിച്ച മാനുവൽ ‘ചാക്വറ്റാസ്’ റോസാസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് മോറ മറികടന്നത്.

​ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആറാമത്തെ താരം കൂടിയാണ് മോറ. കൂടാതെ, 2026 ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 48 ടീമുകളിലെയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ എന്ന സവിശേഷതയും ഈ മെക്സിക്കൻ വണ്ടർകിഡിനുണ്ട്.

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