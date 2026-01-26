ഫെരാരിക്കും ലംബോർഗിനിക്കും ഇടയിൽപ്പെട്ട സൈക്കിൾ; സഞ്ജുവിനെ വിമർശിച്ച് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്
ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20യിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ പരിഹസിച്ച് നടൻ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. സഞ്ജു സാംസൺ സ്ഥിരത കാണിക്കുന്നില്ല. ഹൈവേയിൽ ഫെരാരിക്കും ലംബോർഗിനിക്കും ഇടയിൽപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് പരിഹസിച്ചു
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം
പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷണം
ആദ്യം അഭിഷേക് ശർമ ജിയുടെ ഷോ ..പിന്നെ SKY ജി show.. ഇടിവെട്ട് കളി..
മൂന്നാം T20 യിലും Newzealand നെ 8 വിക്കറ്റിനു തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഏകദിന പരാജയത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്തു T20 പരമ്പര (3-0) സ്വന്തമാക്കി. ..(ഞാനിത് ഇന്ത്യക്ക് ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴേ മുമ്പേ പ്രവചിച്ചിരുന്നു)
ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്തു 153 ലിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് എടുത്തു. 3 വിക്കറ്റ് എടുത്ത പ്ലേയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് ബുംറ ji , രവി bishnoi ji അടക്കം എല്ലാ ബൗളർമാരും തിളങ്ങി.
മറുപടിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സഞ്ജു സാംസൺ ജി ആദ്യ പന്തിൽ (0) തുടക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇയ്യിടെയായി അഭിഷേക് ജി നൽകുന്ന വെടികെട്ടു തുടക്കമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനം ആയിരുന്നത്. അത് വീണ്ടും തുടർന്നു. 20 പന്തിൽ 68 റൺസ്, 5 സിക്സ്, 7 ഫോർ..വെറും 14 പന്തിൽ 50 നേടിയത് ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ വേഗതയുള്ള ഫിഫ്റ്റി ആണിത് . ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ യുവരാജ് ji യുടെതാണ്..12 പന്തിൽ ..
കൂടെ ഇഷാൻ കിഷൻ ജി (13 പന്തിൽ 28 റൺസ്, 2 സിക്സ്, 3 four), കഴിഞ്ഞ കളിയോടെ മാരക ഫോമിൽ എത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യ കുമാർ യാദവ് ജി (26 പന്തിൽ 57*, 3 സിക്സ്, 6 four), പിൻബലത്തിൽ 155 റൺസ് മറുപടി വെറും 10 ഓവറിൽ നേടി ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റിനെ ശരിക്കും നാണം കെടുത്തി.
ശരിക്കും അവർ കുറച്ചു കൂടി റൺസ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുക്ക് കുറച്ചു കൂടി indian ബാറ്റിംഗ് ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും. ശരിക്കും അവർ ഉയർത്തിയ കുഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും കളിയാക്കിയത് പോലെ ആയി കാര്യങ്ങൾ.
എന്നാൽ തീരെ സ്ഥിരത കാണിക്കാത്ത സഞ്ജു സാംസൺ ji തുടർച്ചയായി മൂന്നാം കളിയിലും നിരാശപ്പെടുത്തി)
എങ്കിലും യുവാക്കളുടെ ടീം പുഷ്പം പോലെ , വെടിക്കെട്ടോടെ T20 പരമ്പര തൂക്കി..
(വാൽ കഷ്ണം..സഞ്ചു ജിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു 15 പന്തിൽ 25 റൺസ് എങ്കിലും നേടണം. ന്യായീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഇതൊരു മാതിരി Express ഹൈവേയിൽ
ഫെരാരിക്കും ലംബോർഗിനിക്കും ഇടയിൽ പെട്ട ഒരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഇപ്പോളത്തെ സഞ്ജു ji യുടെ അവസ്ഥ.. അടുത്ത കളിയിൽ ഫോമിൽ എത്തുമെന്ന് കരുതാം..)
All the best team India
All the best Abhishek Sharma ji, SKY ജി.. Big salute
Pl comment by Santhosh Pandit (പണ്ഡിറ്റൊന്നും വെറുതെ പറയാറില്ല, പറയുന്നതൊന്നും വെറുതെ ആകാറുമില്ല...പണ്ഡിറ്റിനെ പോലെ ആരും ഇല്ല)