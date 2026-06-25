ബ്രസീൽ തുറന്നുകാട്ടിയ ക്രൂരമായ യാഥാർത്ഥ്യം; സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന് ലോകകപ്പ് നിലവാരമില്ല!

By  Metro Desk Jun 25, 2026, 07:12 IST
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മിയാമി: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി പോരാട്ടത്തിൽ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബ്രസീൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി നോക്കൗട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. തോൽവിയോടെ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന്റെ അടുത്ത റൗണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മുൻനിര ടീമുകളോട് മത്സരിക്കാൻ തക്ക നിലവാരം സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനില്ല എന്ന ക്രൂരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കളിയിലുടനീളം ബ്രസീൽ തുറന്നുകാട്ടിയത്.

​മിയാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിയൻ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ ബ്രസീലിന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നൽകിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 7-ാം മിനിറ്റിലും ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്തുമായിരുന്നു (45+3') വിനീഷ്യസിന്റെ ഗോളുകൾ. രണ്ടാം പകുതിയിൽ 60-ാം മിനിറ്റിൽ മാത്യൂസ് കുൻഹ ബ്രസീലിന്റെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി വിജയം പൂർത്തിയാക്കി. സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി 75-ാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങിയതും ബ്രസീലിയൻ ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകർന്നു.

​മത്സരത്തിലുടനീളം പ്രതിരോധത്തിലും മധ്യനിരയിലും വരുത്തിയ മാരകമായ പിഴവുകളാണ് സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന് തിരിച്ചടിയായത്. പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ബ്രസീലിന്റെ ഏഴയലത്തെത്താൻ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനായില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ 3 പോയിന്റുള്ള സ്കോട്ട്‌ലൻഡിന് ഇനി മികച്ച മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാനാകുമോ എന്നറിയാൻ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മത്സരഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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