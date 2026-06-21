സ്വീഡനെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി ഡച്ച് പട; ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ ജർമ്മനിക്ക് കഷ്ടിച്ചൊരു ജയം
ന്യൂയോർക്ക്: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പത്താം മത്സരദിനത്തിൽ വമ്പൻ ടീമുകൾക്ക് മിന്നും ജയവും അപ്രതീക്ഷിത സമനിലയും. ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെ ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് നെതർലാൻഡ്സ് തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കിയപ്പോൾ, ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ ജർമ്മനി കഷ്ടിച്ച് ജയം (edge) സ്വന്തമാക്കി. മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഇക്വഡോറിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് കുറാസാവോ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു.
സ്വീഡനെ ഹാമർ ചെയ്ത് ഡച്ച് പട (5-1)
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനോട് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്ന നെതർലാൻഡ്സ് രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ കലിപ്പടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഹൂസ്റ്റണിൽ കണ്ടത്. സ്വീഡന്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ടകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് 5-1 നായിരുന്നു ഡച്ച് വിജയം. നെതർലാൻഡ്സിനായി കോഡി ഗാക്പോയും ബ്രയാൻ ബ്രോബിയും രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടി തിളങ്ങി. ക്രിസെൻസിയോ സമ്മർവില്ലെയാണ് അഞ്ചാം ഗോൾ തികച്ചത്. സ്വീഡനായി ആന്റണി എലാംഗ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും ഡച്ച് ആധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് മറുപടിയില്ലായിരുന്നു.
ഐവറി കോസ്റ്റിനെതിരെ ജർമ്മനിക്ക് കഠിന വിജയം
ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ നേരിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ജർമ്മനി മറികടന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കുറാസാവോയെ 7-1 ന് തകർത്ത ജർമ്മനിക്ക് ഐവറി കോസ്റ്റ് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. എന്നാൽ മികച്ച പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെയും ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരെ വീഴ്ത്തി ജർമ്മനി ഗ്രൂപ്പിൽ തങ്ങളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.
ഇക്വഡോറിനെ പൂട്ടി കുറാസാവോ
മത്സരദിനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അട്ടിമറി കുറാസാവോയുടെ വകയായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിയോട് വൻ തോൽവി വഴങ്ങിയ അവർ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തരായ ഇക്വഡോറിനെ ഗോളടിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ സമനിലയിൽ (0-0) തളച്ചു. അട്ടിമറി ജയം ലക്ഷ്യമിട്ടിറങ്ങിയ ഇക്വഡോറിന്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ കുറാസാവോ പ്രതിരോധം വീര്യത്തോടെയാണ് നേരിട്ടത്. ഈ സമനിലയോടെ ഗ്രൂപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ പ്രവചനാതീതമായി മാറി.