കളിക്കളത്തിൽ തോൽക്കാതെ ഡച്ചുകാർ പുറത്തേക്ക്; പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് ശാപം നെതർലൻഡ്സിനെ വീണ്ടും ചതിച്ചു
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ നെതർലൻഡ്സിന് വീണ്ടും പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് വില്ലനായി. നിശ്ചിത സമയത്തും അധിക സമയത്തും കളിയിൽ തോൽക്കാതിരുന്നിട്ടും ഷൂട്ടൗട്ട് ശാപത്തിൽ തട്ടി ഡച്ച് പട ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. പ്രീക്വാർട്ടർ (റൗണ്ട് ഓഫ് 32) പോരാട്ടത്തിൽ മൊറോക്കോയോടാണ് നെതർലൻഡ്സ് ഷൂട്ടൗട്ടിൽ പരാജയം രുചിച്ചത്.
കൗതുകകരമായ വസ്തുത, 2006-ന് ശേഷം ലോകകപ്പിന്റെ നിശ്ചിത സമയത്തോ (90 മിനിറ്റ്) അധിക സമയത്തോ നെതർലൻഡ്സ് ഒരു മത്സരം പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. 2006 ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനോടാണ് അവർ 90 മിനിറ്റിൽ അവസാനമായി തോറ്റത് (2010 ഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് തോറ്റത് അധിക സമയത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലായിരുന്നു). അതിനുശേഷം കളിച്ച 16 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും അവർ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2014, 2022, ഇപ്പോൾ 2026 ലോകകപ്പുകളിലെല്ലാം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടുകളാണ് ഡച്ചുകാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തത്.
നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും 1-1 സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് നീണ്ടത്. സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ പെനാൽറ്റികൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ ഡച്ച് താരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മൊറോക്കോ വിജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെ തുടർച്ചയായി ടൂർണമെന്റുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന ആദ്യ ടീമെന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ റെക്കോർഡും നെതർലൻഡ്സിന് സ്വന്തമായി.