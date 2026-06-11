ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനം: 2026 ലോകകപ്പോടെ വിടപറയാനൊരുങ്ങുന്ന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങൾ
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാമാങ്കത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കേ, ആവേശം വാനോളമാണ്. 48 ടീമുകളുമായി അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് പല കാരണങ്ങളാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കും. എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാംക്കാൾ ആരാധകരെ വൈകാരികമായി സ്പർശിക്കുന്നത് ഒന്നുമാത്രമാണ്– കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലം ലോക ഫുട്ബോളിനെ ഭരിച്ച ഒരുപറ്റം ഇതിഹാസ താരങ്ങളുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് പോരാട്ടമായിരിക്കും ഇത്.
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ നിന്ന് വിടപറയാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം:
ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന)
കഴിഞ്ഞ 2022 ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കിരീടം ചൂടിയതോടെ മെസ്സിയുടെ കരിയർ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും തന്റെ കിരീടം നിലനിർത്താൻ അർജന്റീനൻ പട നയിക്കാൻ എട്ടാം ബാലൺ ഡി ഓർ ജേതാവ് കൂടിയായ മെസ്സി വീണ്ടുമെത്തുന്നു. 2026-ൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നതോടെ 6 ലോകകപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോർഡ് മെസ്സിക്ക് സ്വന്തമാകും. നിലവിൽ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ (26 മത്സരങ്ങൾ) കളിച്ച റെക്കോർഡും മെസ്സിയുടെ പേരിലാണ്.
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ (പോർച്ചുഗൽ)
തന്റെ കരിയറിലെ ഏക പോരായ്മയായ ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് 41-കാരനായ റൊണാൾഡോ പോർച്ചുഗീസ് ടീമിനൊപ്പം എത്തുന്നത്. തുടർച്ചയായി 5 ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടിയ ഏക താരമായ റൊണാൾഡോയുടെയും ഇത് ആറാമത്തെ ലോകകപ്പായിരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 150 ഗോളുകൾ എന്ന നാഴികക്കല്ല് തികയ്ക്കാനും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിലൂടെ സാധിച്ചേക്കും.
വേദിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന മറ്റ് പ്രമുഖ വെറ്ററൻ താരങ്ങൾ
മെസ്സിക്കും റൊണാൾഡോയ്ക്കും പുറമെ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വലിയൊരു താരനിര തന്നെയാണ് ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ അവസാന ലോകകപ്പ് കളിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
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കളിക്കാരൻ
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രാജ്യം
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പ്രത്യേകത
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ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ച്
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ക്രൊയേഷ്യ
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2018-ൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായും 2022-ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായും ക്രൊയേഷ്യയെ നയിച്ച 40 വയസ്സുകാരനായ മിഡ്ഫീൽഡ് മാന്ത്രികൻ.
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നെയ്മർ ജൂനിയർ
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ബ്രസീൽ
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പെലെയെ മറികടന്ന് ബ്രസീലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നെയ്മർക്ക് പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി കനകക്കീരീടം നേടാനുള്ള അവസാന അവസരം.
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കെവിൻ ഡി ബ്രൂയ്ന
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ബെൽജിയം
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ബെൽജിയത്തിന്റെ സുവർണ്ണ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലേമേക്കർ. പരിക്കുകൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടീമിന്റെ എഞ്ചിനാണ് ഇദ്ദേഹം.
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മുഹമ്മദ് സലാ
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ഈജിപ്ത്
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ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിലെ രാജാവ്. 2018-ൽ പരിക്കോടെ കളിച്ച സലാക്ക് തന്റെ ലോകകപ്പ് കരിയർ മികച്ചതാക്കാനുള്ള അവസാന വട്ടം.
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റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി
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പോളണ്ട്
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ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലെ തന്റെ മികവ് പോളണ്ടിനായി ഒരു ചരിത്ര നോക്കൗട്ട് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ 'ലെവി' അവസാനമായി ബൂട്ട് കെട്ടുന്നു.
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ഗില്ലെർമോ ഒച്ചോവ
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മെക്സിക്കോ
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ലോകകപ്പുകളിൽ മെക്സിക്കോയുടെ രക്ഷകനാകാറുള്ള ഒച്ചോവയും തന്റെ ആറാമത്തെ ലോകകപ്പ് എന്ന അപൂർവ്വ നേട്ടത്തിലേക്ക് കണ്ണുവെക്കുന്നു.
തോമസ് മുള്ളർ, എഞ്ചൽ ഡി മരിയ, മാനുവൽ നോയർ തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കളി കാണാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും ഈ ലോകകപ്പ് സമ്മാനിക്കുക. സമ്മർദ്ദവും പ്രായവും വെല്ലുവിളിയുയർത്തുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.