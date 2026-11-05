യുഗാന്ത്യം; അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് അഞ്ച് തവണ ബാലൺ ഡി ഓർ നേടിയ താരം തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.
ദേശീയ ടീമിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് 41കാരനായ റൊണാൾഡോ പറഞ്ഞു. നവംബറിലെ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്കു ശേഷമായിരിക്കും വിരമിക്കൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. 23 വർഷം പോർച്ചുഗലിന്റെ ഏഴാം നമ്പർ ജഴ്സി അണിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യവും ഉത്തരവാദിത്തവുമായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. 2003 ഓഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ടീമിലെ യാത്രയ്ക്ക് ഇതോടെ വിരാമമാകുകയാണെന്നും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അവസരം കൈമാറേണ്ട സമയമായെന്നും റൊണാൾഡോ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി പോർച്ചുഗലിന്റെ നെടുംതൂണായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ. 146 ഗോളുകളുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായാണ് റൊണാൾഡോ പടിയിറങ്ങുന്നത്. പോർച്ചുഗലിനായി 234 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരമെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2016ലെ യൂറോ കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പ്രധാന കിരീടനേട്ടങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗലിനെ നയിച്ചു. രണ്ട് യൂറോ കപ്പുകൾ, രണ്ട് യുഫേഫ നാഷൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട്.