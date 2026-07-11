ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടം മുറുകുന്നു; മെസ്സിയും എംബാപ്പെയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം: തൊട്ടുപിന്നിൽ ഹാലൻഡും കെയിനും
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടുന്ന കളിക്കാരനുള്ള 'ഗോൾഡൻ ബൂട്ട്' പുരസ്കാരത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം അത്യന്തം ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളോടെ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ 8 ഗോളുകളുമായി അർജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പമെത്തി. നിലവിൽ 8 ഗോളുകൾ വീതമുണ്ടെങ്കിലും, അസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുന്നിലുള്ള എംബാപ്പെയാണ് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്.
ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്കു പുറമെ നോർവേയുടെ റൺ മെഷീൻ എർലിങ് ഹാലൻഡും ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ഹാരി കെയിനും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്.
നിലവിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർമാർ
|
റാങ്ക്
|
താരം
|
രാജ്യം
|
ഗോളുകൾ
|
അസിസ്റ്റുകൾ
|
1
|
കിലിയൻ എംബാപ്പെ
|
ഫ്രാൻസ്
|
8
|
3
|
2
|
ലയണൽ മെസ്സി
|
അർജന്റീന
|
8
|
1
|
3
|
എർലിങ് ഹാലൻഡ്
|
നോർവേ
|
7
|
0
|
4
|
ഹാരി കെയിൻ
|
ഇംഗ്ലണ്ട്
|
6
|
1
എംബാപ്പെയുടെ കുതിപ്പ്: മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരായ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പെനാൽറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, 60-ാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോളിലൂടെ എംബാപ്പെ ഫ്രാൻസിനെ സെമിഫൈനലിലേക്ക് നയിക്കുകയും ടൂർണമെന്റിലെ തന്റെ ഗോൾ നേട്ടം എട്ടായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.
ചരിത്രത്തിനരികെ മെസ്സി: ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 21 ഗോളുകളുമായി മെസ്സിയാണ് മുന്നിൽ. ലോകകപ്പിൽ ആകെ 20 ഗോളുകൾ തികച്ച എംബാപ്പെ മെസ്സിയുടെ തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.
പിന്തുടർന്ന് ഹാലൻഡും കെയിനും: ബ്രസീലിനെതിരെ ഇരട്ട ഗോൾ നേടിയ ഹാലൻഡ് 7 ഗോളുകളുമായും, മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ വലകുലുക്കിയ ഹാരി കെയിൻ 6 ഗോളുകളുമായും കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
ടൈ-ബ്രേക്കർ നിയമം: കളിക്കാർ ഒരേ എണ്ണം ഗോളുകൾ നേടിയാൽ, കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയ താരത്തെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും. അസിസ്റ്റുകളും തുല്യമായാൽ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം കളിച്ച താരത്തിനാകും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലഭിക്കുക.