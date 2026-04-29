ലോകകപ്പിൽ കളി മാറും; വായ പൊത്തി സംസാരിച്ചാലോ പ്രതിഷേധിച്ചു കളം വിട്ടാലോ ഇനി ചുവപ്പ് കാർഡ്

By  Metro Desk Apr 29, 2026, 11:27 IST
Fifa World Cup 2026

വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാർക്കും ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ഫിഫയും ഐ.എഫ്.എ.ബി.യും. മൈതാനത്ത് എതിർതാരങ്ങളുമായി തർക്കിക്കുമ്പോൾ വായ മൂടിപ്പിടിക്കുന്നവർക്കും, റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അനുവാദമില്ലാതെ കളം വിടുന്നവർക്കും ഇനി നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് നൽകാൻ റഫറിമാർക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും.

പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്:

  • വായ മൂടിപ്പിടിച്ചുള്ള സംസാരം: വംശീയമായോ അധിക്ഷേപകരമായോ ഉള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കാൻ വായ മൂടിപ്പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നീക്കം. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് നേരെ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ വംശീയാധിക്ഷേപ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.

  • പ്രതിഷേധിച്ചു കളം വിടൽ: റഫറിയുടെ തീരുമാനങ്ങളോട് വിയോജിച്ച് പ്രതിഷേധസൂചകമായി ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ചുവപ്പ് കാർഡിന് കാരണമാകും. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ താരങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ടീം ഒഫീഷ്യലുകൾക്കും (കോച്ച് ഉൾപ്പെടെ) ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിക്കും.
  • മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കൽ: ഒരു ടീം കളം വിടുന്നത് മൂലം മത്സരം തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീം പരാജയപ്പെട്ടതായി (Forfeit) കണക്കാക്കും.

​കാനഡയിലെ വാങ്കൂവറിൽ നടന്ന ഐ.എഫ്.എ.ബി യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഐകകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചത്. ജൂൺ 11-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 48 ടീമുകളെയും ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും. കളിയിലെ മാന്യത നിലനിർത്താനും വിവേചനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാനുമാണ് ഫിഫ ഈ കർശന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. 

Tags

Share this story

Featured

You may like