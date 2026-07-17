ഹിറ്റ്‌മാൻ യുഗം അവസാനത്തിലേക്ക്; ലോർഡ്സിലെ ഏകദിനം രോഹിത് ശർമയുടെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരമായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ

By  Metro Desk Jul 17, 2026, 09:43 IST
rohit

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസ ഓപ്പണറും മുൻ നായകനുമായ രോഹിത് ശർമ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരം നടക്കുന്ന ലോർഡ്സ് മൈതാനം രോഹിതിന്റെ കരിയറിലെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയായേക്കുമെന്നാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

​2027-ൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് യുവതാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാൻ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറും തീരുമാനിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് ശേഷം രോഹിതിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന സൂചന സെലക്ടർമാർ താരത്തിന് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം രോഹിതിന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിസിസിഐ.

​ട്വന്റി-20, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിരമിച്ച രോഹിത്, ഏകദിനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ സമീപകാലത്തെ ഫോമില്ലായ്മയും പ്രായവും (39 വയസ്സ്) സെലക്ടർമാരെ പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനെപ്പോലെയുള്ള യുവ ഓപ്പണർമാർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകാനാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പദ്ധതി.

​രണ്ട് ഐസിസി ട്രോഫികൾ (2024 ടി20 ലോകകപ്പ്, 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി) ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ഹിറ്റ്‌മാൻ, ലോർഡ്സിലെ ചരിത്ര മൈതാനത്ത് പാഡ് അണിയുന്നത് തന്റെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തിനായാണോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിവരും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിരമിക്കൽ കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായേക്കും.

Tags

Share this story

Featured

You may like