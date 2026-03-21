ലോകഫുട്ബോളിലെ ഇതിഹാസതാരം; ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
Mar 21, 2026, 20:15 IST
ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ (Cristiano Ronaldo) കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ
- മുഴുവൻ പേര്: ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഡോസ് സാന്റോസ് അവീറോ.
- ജനനം: 1985 ഫെബ്രുവരി 5 (പോർച്ചുഗൽ).
- വിളിപ്പേര്: CR7.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ
- ബാലൺ ഡി ഓർ (Ballon d'Or): 5 തവണ ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
- ഗോൾ വേട്ട: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക ഗോളുകൾ നേടിയ താരം.
- രാജ്യാന്തര കരിയർ: പോർച്ചുഗലിന് വേണ്ടി യൂറോ കപ്പും (2016) നേഷൻസ് ലീഗും (2019) നേടിക്കൊടുത്തു.
- ക്ലബ് കരിയർ: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, റയൽ മാഡ്രിഡ്, യുവന്റസ് എന്നീ പ്രമുഖ ക്ലബുകൾക്കായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ്ബായ അൽ നസർ (Al Nassr) താരമാണ്.
പ്രത്യേകതകൾ
- യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരൻ.
- അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ലോകകപ്പുകളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ പുരുഷ താരം.
- ഫിറ്റ്നസ്സിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഒരു മാതൃക.
ആദ്യകാല ജീവിതം
- ജനനം: 1985 ഫെബ്രുവരി 5-ന് പോർച്ചുഗലിലെ മഡെയ്റ (Madeira) ദ്വീപിൽ.
- സാഹചര്യം: വളരെ ദരിദ്രമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു റൊണാൾഡോ വളർന്നത്. അച്ഛൻ ജോസ് ഡിനിസ് അവീറോ ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഗാർഡനറും അമ്മ മരിയ ഡോളോറസ് പാചകക്കാരിയുമായിരുന്നു.
- തുടക്കം: എട്ടാം വയസ്സിൽ 'ആൻഡോറിൻഹ' എന്ന പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബിലൂടെയാണ് റൊണാൾഡോ പന്ത് തട്ടി തുടങ്ങിയത്. 12-ാം വയസ്സിൽ പോർച്ചുഗലിലെ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബായ സ്പോർട്ടിംഗ് ലിസ്ബണിൽ (Sporting CP) ട്രയൽസിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിലെ വളർച്ച
- മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് (2003-2009): സ്പോർട്ടിംഗ് ലിസ്ബണുമായുള്ള ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രകടനം കണ്ട സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൺ അദ്ദേഹത്തെ മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇവിടെ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ലോകോത്തര താരമായി മാറിയതും തന്റെ ആദ്യ 'ബാലൺ ഡി ഓർ' നേടിയതും.
- റയൽ മാഡ്രിഡ് (2009-2018): അക്കാലത്തെ ലോക റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം സ്പെയിനിലെത്തിയത്. റയലിനായി 438 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 450 ഗോളുകൾ നേടി ക്ലബ്ബിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ വേട്ടക്കാരനായി. 4 ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
- യുവന്റസും അൽ നസറും: പിന്നീട് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബ് യുവന്റസിലും, തുടർന്ന് വീണ്ടും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലും കളിച്ചു. നിലവിൽ സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ നസറിൽ പന്തുതട്ടുന്നു.
ദേശീയ ടീം (പോർച്ചുഗൽ)
- പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം (ലോക റെക്കോർഡ്).
- 2016 യൂറോ കപ്പ്, 2019 നേഷൻസ് ലീഗ് എന്നിവ പോർച്ചുഗലിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ (ഏക്കാലത്തെയും മികച്ചത്)
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക ഗോളുകൾ: ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ ക്ലബ്ബുകൾക്കും രാജ്യാന്തര ടീമിനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം (850-ലധികം ഗോളുകൾ).
- അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകൾ: ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ പുരുഷ താരം (പോർച്ചുഗലിനായി 120-ലധികം ഗോളുകൾ).
- ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് രാജാവ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ (140), ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലാണ്.
- അഞ്ച് ലോകകപ്പുകൾ: അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഫിഫ ലോകകപ്പുകളിൽ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരം.
- യൂറോ കപ്പ് റെക്കോർഡ്: യൂറോ കപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം.
പ്രധാന ട്രോഫികളും പുരസ്കാരങ്ങളും
റൊണാൾഡോ തന്റെ കരിയറിൽ മുപ്പതിലധികം പ്രധാന കിരീടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത്:
|
വിഭാഗം
|
കിരീടം / പുരസ്കാരം
|
എണ്ണം
|
വ്യക്തിഗതം
|
ബാലൺ ഡി ഓർ (Ballon d'Or)
|
5
|
വ്യക്തിഗതം
|
യൂറോപ്യൻ ഗോൾഡൻ ഷൂ
|
4
|
അന്താരാഷ്ട്രം
|
യുവേഫ യൂറോ കപ്പ് (പോർച്ചുഗൽ)
|
1 (2016)
|
അന്താരാഷ്ട്രം
|
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗ്
|
1 (2019)
|
ക്ലബ്ബ്
|
യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്
|
5
|
ക്ലബ്ബ്
|
ഫിഫ ക്ലബ്ബ് ലോകകപ്പ്
|
4
|
ലീഗ് ടൈറ്റിൽ
|
പ്രീമിയർ ലീഗ്, ലാ ലിഗ, സീരി എ
|
പലതവണ
മറ്റ് നേട്ടങ്ങൾ
- റയൽ മാഡ്രിഡ് ലെജൻഡ്: റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിയ താരം (450 ഗോളുകൾ).
- ഹാട്രിക് മെഷീൻ: ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിൽ 60-ലധികം ഹാട്രിക്കുകൾ റൊണാൾഡോ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
- അൽ നസർ: നിലവിൽ സൗദി പ്രോ ലീഗിലും റൊണാൾഡോ തന്റെ ഗോൾ വേട്ട തുടരുന്നു.