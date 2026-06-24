സാംബ താളം തിരിച്ചെത്തുന്നു; പരിക്കുമാറി നെയ്മർ ഇന്ന് കളിക്കളത്തിലേക്ക്: ബ്രസീലിന് ഇന്ന് വമ്പൻ പോരാട്ടം
ഫുട്ബോൾ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം ഒടുവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പരിക്കിന്റെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രസീലിന്റെ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ ഇന്ന് വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ തങ്ങളുടെ അവസാന നിർണായക മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ ഇന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ നേരിടുമ്പോൾ നെയ്മർ ടീമിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് കോച്ച് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കൈൽഫ് ഇൻജുറി (Calf Injury) കാരണം ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും നഷ്ടമായ നെയ്മർ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീമിനൊപ്പം പൂർണ്ണമായി പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. ബ്രസീലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായ നെയ്മറുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കാനറികൾക്ക് വൻ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് നെയ്മർ ദേശീയ ജേഴ്സിയിൽ കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
"നെയ്മർ ഇന്ന് ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്."
– കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി (ബ്രസീൽ പരിശീലകൻ)
നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ 4 പോയിന്റുമായി ബ്രസീൽ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. എന്നാൽ മൂന്ന് പോയിന്റുള്ള സ്കോട്ട്ലൻഡുമായുള്ള ഇന്നത്തെ മത്സരം ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ പോരാട്ടത്തിൽ നെയ്മർ ആദ്യ ഇലവനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.