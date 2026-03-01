സഞ്ജു ഷോ! വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ തകർത്തടിച്ച് സഞ്ജു സാംസൺ; ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്
Mar 1, 2026, 21:55 IST
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഉയർത്തിയ 196 റൺസ് എന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഓപ്പണർമാരായ അഭിഷേക് ശർമ്മയെയും (10) ഇഷാൻ കിഷനെയും (10) നേരത്തെ നഷ്ടമായെങ്കിലും സഞ്ജു സാംസൺ ക്രീസിലുറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു.
വിൻഡീസ് ഇന്നിംഗ്സ് ചുരുക്കത്തിൽ:
- സ്കോർ: 195/4 (20 ഓവർ)
- പ്രധാന സ്കോറർമാർ: റോവ്മാൻ പവൽ (30+), ജേസൺ ഹോൾഡർ (30+) എന്നിവരുടെ അവസാന ഓവറുകളിലെ തകർത്തടിയാണ് വിൻഡീസിനെ മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
- ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ്: ജസ്പ്രീത് ബുംറ രണ്ട് നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. വരുൺ ചക്രവർത്തി ഷായ് ഹോപ്പിനെ പുറത്താക്കി ബ്രേക്ക് ത്രൂ നൽകി.
ഇന്ത്യൻ മറുപടി ബാറ്റിങ്:
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഈ മത്സരം ജയിക്കുന്നവർക്ക് നേരിട്ട് സെമി ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇരു ടീമുകൾക്കും ഇത് 'ഡൂ ഓർ ഡൈ' പോരാട്ടമാണ്.
- പവർപ്ലേ ഓവറുകളിൽ തന്നെ സഞ്ജു ആക്രമിച്ച് കളിച്ചു. അക്കീൽ ഹൊസൈന്റെ ഓവറിൽ രണ്ട് സിക്സറുകളും ഒരു ഫോറുമടക്കം 17 റൺസാണ് സഞ്ജു അടിച്ചെടുത്തത്.
- നിലവിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനൊപ്പം ചേർന്ന് സഞ്ജു ഇന്ത്യൻ ഇന്നിംഗ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.