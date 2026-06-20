മൊറോക്കോയ്ക്ക് മുന്നിൽ സ്കോട്ടിഷ് പട വീണു; ലോകകപ്പിലെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ കണ്ണീരിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും വഴിമാറി!
ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സി പോരാട്ടത്തിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് മൊറോക്കോ കരുത്തുകാട്ടി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിക്കെതിരെ നേടിയ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്ന സ്കോട്ടിഷ് ആരാധകരെയും ടീമിനെയും തീർത്തും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു മത്സര ഫലം.
കളി തുടങ്ങി വെറും 71-ാം സെക്കൻഡിൽ മൊറോക്കോയുടെ യുവതാരം ഇസ്മായിൽ സൈബാരിയാണ് മത്സരത്തിലെ നിർണായക ഗോൾ നേടിയത്. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം ബ്രാഹിം ഡയസിന്റെ തകർപ്പൻ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു സൈബാരിയുടെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഗോൾ പിറന്നത്. കളിയിലുടനീളം മൊറോക്കോ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം നിലനിർത്തിയപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിന് കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
ഈ വിജയത്തോടെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 4 പോയിന്റുമായി മൊറോക്കോ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിച്ചു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഹെയ്തിയെ തോൽപ്പിച്ച സ്കോട്ട്ലൻഡ് നിലവിൽ 3 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡിന് കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്നതിനാൽ അവരുടെ നോക്കൗട്ട് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഈ തോൽവി കടുത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറി.