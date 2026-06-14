വിനീഷ്യസിന്റെ വെടിവെപ്പ്; മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് സമനില

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 04:16 IST
SP

ന്യൂജേഴ്‌സി: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തരായ മൊറോക്കോയ്‌ക്കെതിരെ ബ്രസീലിന് വെടിക്കെട്ട് സമനില. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ പോയ മഞ്ഞപ്പടയെ സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ ഉജ്ജ്വല ഗോളാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചത്.

​മത്സരത്തിന്റെ 21-ാം മിനിറ്റിൽ ഇസ്മായിൽ സൈബാരിയിലൂടെ മൊറോക്കോയാണ് ആദ്യം വലകുലുക്കിയത്. ബ്രസീൽ പ്രതിരോധ നിരയെയും ഗോൾകീപ്പർ അലിസനെയും അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സൈബാരി നേടിയ ഗോൾ ബ്രസീൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചു.

​എന്നാൽ 32-ാം മിനിറ്റിൽ റയൽ മാഡ്രിഡ് വിങ്ങർ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ബ്രസീലിന്റെ രക്ഷകനായി അവതരിച്ചു. ബ്രൂണോ ഗുയ്മാരസിന്റെ പാസിൽ നിന്ന് ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറിയ വിനീഷ്യസ്, മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയ്ക്ക് ഒരവസരവും നൽകാതെ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ നെയ്മറുടെ അഭാവത്തിൽ ബ്രസീൽ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്ത വിനീഷ്യസിന്റെ കരിയറിലെ പത്താം അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളാണിത്. നിലവിൽ ഇരു ടീമുകളും 1-1 എന്ന സ്കോറിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തുടരുകയാണ്.

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