ലോകകപ്പ് മാമാങ്കത്തിന് ആവേശത്തുടക്കം; മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ കണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്ത് മെക്സിക്കോ

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 06:24 IST
WC

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ സഹആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്ക് തകർപ്പൻ വിജയം. മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിലെ പ്രശസ്തമായ അസ്റ്റെക്ക സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് അവർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കളിയിലുടനീളം ആധിപത്യം പുലർത്തിയ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി ജൂലിയൻ ക്വിനോണസ്, റൗൾ ജിമെനെസ് എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടി.

​മത്സരത്തിന്റെ ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ക്വിനോണസിലൂടെ മെക്സിക്കോ ലീഡ് എടുത്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ പിഴവ് മുതലെടുത്തായിരുന്നു ഈ ഗോൾ. തുടർന്ന് 66-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ക്രോസ് മനോഹരമായ ഒരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ വലയിലെത്തിച്ച് المخാവനായ സ്ട്രൈക്കർ റൗൾ ജിമെനെസ് മെക്സിക്കോയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ജിമെനെസിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്.

​ഗോളുകളേക്കാൾ ഉപരി കടുത്ത അച്ചടക്കലംഘനങ്ങളും നാടകീയ രംഗങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന മത്സരം. ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് ചുവപ്പ് കാർഡുകളാണ് റഫറിക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. 49-ാം മിനിറ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ യായ സിത്തോലെയും 83-ാം മിനിറ്റിൽ തെംബ സ്വാനെയും ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒൻപത് പേരായി ചുരുങ്ങി. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മെക്സിക്കൻ ഡിഫൻഡർ സീസർ മോണ്ടെസിനും ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ മെക്സിക്കോയും പത്ത് പേരുമായാണ് കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്.

​ഗ്രൂപ്പ് എ-യിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി മെക്സിക്കോയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ മെക്സിക്കോ ദക്ഷിണ കൊറിയയെയും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും നേരിടും.

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