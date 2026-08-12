പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ മഞ്ഞപ്പട; ഐ.എസ്.എൽ വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 12:07 IST
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്

കൊച്ചി: വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ISL) പുതിയ സീസണിനായുള്ള വമ്പൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്.സി. പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ക്ലബ്ബ് പരിശീലന കേന്ദ്രമായ 'ദ സാങ്ച്വറി'യിലാണ് താരങ്ങൾ പ്രീസീസൺ പരിശീലനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നത്.

​കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ തിരിച്ചടികൾ മറികടന്ന് കൂടുതൽ കരുത്തോടെയും വ്യക്തമായ തന്ത്രങ്ങളോടെയും കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യഘട്ട പരിശീലനത്തിൽ കളിക്കാരുടെ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾക്കും ബോൾ ഡ്രിില്ലുകൾക്കുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

​കൊച്ചിയിലെ ആദ്യഘട്ട ക്യാമ്പിന് ശേഷം വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിലും പ്രീസീസൺ ടൂർണമെന്റുകളിലും ടീം പങ്കാളികളാകും. പുതിയ സീസണിൽ മികച്ച ഫോം തുടരുകയും കിരീടമെന്ന ആരാധകരുടെ നീണ്ടകാലത്തെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ക്യാമ്പ് സജീവമായിരിക്കുന്നത്. 

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