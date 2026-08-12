പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ മഞ്ഞപ്പട; ഐ.എസ്.എൽ വരാനിരിക്കുന്ന സീസണിനായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു
കൊച്ചി: വരാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ISL) പുതിയ സീസണിനായുള്ള വമ്പൻ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സി. പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ ക്ലബ്ബ് പരിശീലന കേന്ദ്രമായ 'ദ സാങ്ച്വറി'യിലാണ് താരങ്ങൾ പ്രീസീസൺ പരിശീലനത്തിനായി ഒത്തുചേർന്നത്.
കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ തിരിച്ചടികൾ മറികടന്ന് കൂടുതൽ കരുത്തോടെയും വ്യക്തമായ തന്ത്രങ്ങളോടെയും കളത്തിലിറങ്ങുകയാണ് ക്ലബ്ബിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യഘട്ട പരിശീലനത്തിൽ കളിക്കാരുടെ കായികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾക്കും ബോൾ ഡ്രിില്ലുകൾക്കുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
കൊച്ചിയിലെ ആദ്യഘട്ട ക്യാമ്പിന് ശേഷം വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിലും പ്രീസീസൺ ടൂർണമെന്റുകളിലും ടീം പങ്കാളികളാകും. പുതിയ സീസണിൽ മികച്ച ഫോം തുടരുകയും കിരീടമെന്ന ആരാധകരുടെ നീണ്ടകാലത്തെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാമ്പ് സജീവമായിരിക്കുന്നത്.