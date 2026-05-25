ലോകകപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി; അർജന്റീനയെ നടുക്കി ലയണൽ മെസ്സിയുടെ പരിക്ക്
മിയാമി: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് വെറും 18 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, അർജന്റീന ആരാധകരെയും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെയും കനത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിക്ക് പരിക്ക്. മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൽ (MLS) ഇന്റർ മിയാമിക്ക് വേണ്ടി ഫിലാഡൽഫിയ യൂണിയനെതിരായ മത്സരത്തിനിടയിലാണ് മെസ്സി പരിക്കേറ്റ് കളംവിട്ടത്.
മത്സരത്തിന്റെ 73-ാം മിനിറ്റിൽ ഇടതുകാലിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് (Hamstring) അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട മെസ്സി, സ്വയം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഫ്രീ കിക്ക് എടുത്തതിന് പിന്നാലെ കാലിന് അസ്വസ്ഥത തോന്നിയ താരം കളംവിട്ട ഉടൻ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് മടങ്ങി. കളിയിൽ ഇന്റർ മിയാമി 6-4 ന് വിജയിച്ചെങ്കിലും, നായകന്റെ പരിക്ക് ടീമിന്റെ ആഹ്ലാദം കെടുത്തി.
കളിക്കളത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ ഇടത് ഹാംസ്ട്രിങ്ങിൽ (Hamstring) തൊട്ടുകൊണ്ട് കടുത്ത അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ മെസ്സിയെ തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ പരിശീലകൻ മാറ്റുകയും പകരം മാറ്റെയോ സിൽവെറ്റിയെ മൈതാനത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം താരം കാണിച്ച പെരുമാറ്റമാണ് ആരാധകരിൽ കൂടുതൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിച്ചത്. മത്സരം പൂർത്തിയാകാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ ഇന്റർ മയാമിയുടെ പകരക്കാരുടെ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച മെസ്സി, തന്റെ സഹതാരങ്ങളെ മുഴുവൻ മറികടന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടണലിലൂടെ നേരിട്ട് ഡ്രെസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് നടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ പരിക്കിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്റർ മയാമി മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല
വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പ് മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പരക്കെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. 2022-ൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് തന്റെ രാജ്യത്തെ ലോകകിരീടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും തൊട്ടുപിന്നാലെ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്ത ഇതിഹാസ നായകൻ തന്നെയാണ് ഇന്നും അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിന്റെ പ്രധാന ചാലകശക്തി.
ലോകകപ്പിനായി പൂർണ്ണ സജ്ജനാകാൻ താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് മെസ്സി മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ടീമിന്റെ വിജയത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ താൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. 2024 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരിക്കിനോട് പോരാടിയാണ് മെസ്സി തന്റെ രാജ്യത്തിനായി കളിച്ചതെന്ന് ആരാധകർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്.
ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി അർജന്റീന ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ചേരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് മെസ്സിയുടെ ഈ പരിക്ക്. ഖത്തറിൽ നേടിയ കിരീടം നിലനിർത്താൻ ലയണൽ സ്കലോണിയുടെ കീഴിൽ അർജന്റീന ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മെസ്സിയുടെ സാന്നിധ്യം ടീമിന് എത്രത്തോളം നിർണായകമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല.
ആശ്വാസ വാർത്തയുമായി കോച്ച്:
അതേസമയം, ആരാധകർക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന പ്രതികരണവുമായി ഇന്റർ മിയാമി പരിശീലകൻ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കളിസ്ഥലത്തുണ്ടായ അമിതമായ ഈർപ്പവും കടുപ്പവും മൂലമുണ്ടായ പേശിയിലെ തളർച്ച (Fatigue) മാത്രമാണിതെന്നും, മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് മെസ്സിയെ മാറ്റിയതെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മെസ്സിയുടെ പരിക്കിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നടക്കുന്ന വിശദമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ വ്യക്തമാകൂ. ജൂൺ 16-ന് അൾജീരിയയ്ക്കെതിരെയാണ് ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരം.