റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോലും ഇല്ല; ബാഴ്സലോണ ആധിപത്യവുമായി സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഞെട്ടലിൽ ആരാധകർ
മാഡ്രിഡ്: വരാനിരിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള 26 അംഗ അന്തിമ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്പെയിൻ. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂണ്ടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ടീമിൽ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഒരു കളിക്കാരൻ പോലും ഇടംപിടിക്കാത്തത് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിരവൈരികളായ ബാഴ്സലോണയുടെ വൻ ആധിപത്യമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ക്വാഡിലുള്ളത്.
റയൽ മാഡ്രിഡ് താരങ്ങളായ ഡീൻ ഹുയിസെൻ, അൽവാരോ കരേരസ്, ഫ്രാൻ ഗാർസിയ എന്നിവർ ഇത്തവണ ടീമിലിടം നേടുമെന്ന് ആരാധകർ ശക്തമായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരെയെല്ലാം പരിശീലകൻ അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് പുറമെ കഴിഞ്ഞ യൂറോ കപ്പിൽ സ്പെയിനിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ അൽവാരോ മൊറാറ്റയ്ക്കും ഇത്തവണ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചില്ല.
യുവതാരങ്ങളായ ലാമിൻ യമാൽ, പെഡ്രി, ഗാവി, പാവു കുബാർസി, എറിക് ഗാർസിയ, ഫെറാൻ ടോറസ്, ഗോൾകീപ്പർ ജോവാൻ ഗാർസിയ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വലിയൊരു നിരയെയാണ് ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് സ്പെയിൻ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരിക്കിന്റെ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും സൂപ്പർ താരം ലാമിൻ യമാൽ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്.
യൂറോ 2024 ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് നേടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ്. ടൂർണമെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ സൗദി അറേബ്യ, ഉറുഗ്വേ, കേപ് വെർദെ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് സ്പെയിൻ മത്സരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 14-ന് കേപ് വെർദെയ്ക്കെതിരെയാണ് ലാ റോജയുടെ ആദ്യ മത്സരം.