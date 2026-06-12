മറ്റുള്ളവർക്കായി വഴിമാറാൻ ആലോചിക്കുന്നു; 2026 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ബെൽജിയം ഗോൾകീപ്പർ കോർട്ടുവ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചേക്കും
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം ബെൽജിയം ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് താൻ വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി സൂപ്പർ ഗോൾകീപ്പർ തിബോ കോർട്ടുവ (Thibaut Courtois). ലോകകപ്പിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെയുള്ള ബെൽജിയത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് താരം തന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
മറ്റുള്ളവർക്കായി വഴിമാറുന്നു: അടുത്ത തലമുറയിലെ പ്രതിഭകളായ സെനെ ലാമൻസ്, മൈക്ക് പെൻഡേഴ്സ് എന്നിവർക്കായി താൻ വഴിമാറിക്കൊടുക്കാൻ (Passing the torch) ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് 34-കാരനായ റയൽ മാഡ്രിഡ് താരം വ്യക്തമാക്കി.
ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ: കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി നേരിടുന്ന തുടർച്ചയായ പരിക്കുകളും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കോർട്ടുവയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ തുടരുന്നതിനായി ശരീരത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തീരുമാനം പൂർണ്ണമല്ല: ലോകകപ്പിലെ ടീമിന്റെ പ്രകടനവും, കോച്ച് അടക്കമുള്ളവരുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകൾക്കും ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂ എന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2011-ൽ ബെൽജിയത്തിനായി അരങ്ങേറിയ കോർട്ടുവ ഇതുവരെ 109 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബെൽജിയത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ 'സുവർണ്ണ തലമുറയിലെ' (Golden Generation) ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം.