"ഇത്തവണ കപ്പ് കാനറികൾക്ക് തന്നെ!" കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും അത് സംഭവിച്ചു; ഖത്തറിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയിലും ബ്രസീൽ തരംഗം: ആവേശക്കടലിൽ ഫാൻസ്!
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകം മുഴുവൻ ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ രാജാക്കന്മാരായ ബ്രസീലിന്റെ ആരാധകർ വലിയൊരു ചരിത്ര നിയോഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. "ഈ കപ്പ് ബ്രസീലിന്!" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കാനറിപ്പടയുടെ ആരാധകർ ലോകമെമ്പാടും ആവേശക്കടൽ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിലെ ചരിത്രപരമായ ചില കണക്കുകളും യാദൃശ്ചികതകളുമാണ് ഇത്തവണ ബ്രസീൽ കപ്പുയർത്തുമെന്ന ആരാധകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് പിന്നിൽ.
ടൂർണമെന്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രസീലിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ജൂൺ 13-ന് മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. റെക്കോർഡ് ജയങ്ങളുമായി യോഗ്യതാ റൗണ്ട് കടന്നുവന്ന മഞ്ഞപ്പട ഇത്തവണ തങ്ങളുടെ ആറാം ലോകകിരീടത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ഫാൻസിന്റെ ആവേശത്തിന് പിന്നിലെ ആ 'രഹസ്യം':
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും സംഭവിച്ച ചില സവിശേഷമായ ഫുട്ബോൾ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ ഇത്തവണ ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി ഭവിക്കുമെന്നാണ് ഫാൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വാദിക്കുന്നത്. പ്രവചനങ്ങളും മുൻകാല കണക്കുകളും ടീമിന്റെ നിലവിലെ മികച്ച ഫോമും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തർക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തവണ എതിരാളികൾ വീഴുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ. ഖത്തറിലേറ്റ തിരിച്ചടിക്ക് യു.എസ്.എ, കാനഡ, മെക്സിക്കോ മണ്ണിൽ വെച്ച് ബ്രസീൽ മറുപടി നൽകുമെന്ന് ആരാധകർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൂപ്പർ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ബ്രസീൽ ടീം ഇത്തവണ കപ്പുയർത്തുന്നത് കാണാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫാൻസ് ക്ലബുകൾ ഭീമൻ കട്ടൗട്ടുകളും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളുമായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ കാനറികൾ വീണ്ടുമൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം!