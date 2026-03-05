വാംഖഡെയിൽ ആവേശജയം; ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 7 റൺസിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ; സഞ്ജുവും ബുംറയും വിജയശില്പികൾ
ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ രണ്ടാം സെമിഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 7 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ ടി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 254 റൺസ് എന്ന കൂറ്റൻ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 246 റൺസ് എടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. അവസാന ഓവർ വരെ നീണ്ടുനിന്ന നാടകീയമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയം.
മത്സരത്തിലെ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ:
- ഇന്ത്യ: 253/7 (20 ഓവർ)
- ഇംഗ്ലണ്ട്: 246/8 (20 ഓവർ)
- ഫലം: ഇന്ത്യ 7 റൺസിന് വിജയിച്ചു.
- മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്: സഞ്ജു സാംസൺ (89 റൺസ്, 42 പന്ത്).
അവസാന ഓവർ നാടകം:
ഇംഗ്ലണ്ടിന് ജയിക്കാൻ അവസാന ഓവറിൽ 21 റൺസ് വേണമായിരുന്നു. പന്തെറിഞ്ഞ അർഷ്ദീപ് സിംഗ് ആദ്യ മൂന്ന് പന്തുകളിൽ 12 റൺസ് വഴങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ പതറി. എന്നാൽ നാലാം പന്തിൽ അപകടകാരിയായ ജേക്കബ് ബെഥേലിനെ (94) സൂര്യകുമാർ യാദവിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചതോടെ കളി ഇന്ത്യയുടെ കൈപ്പിടിയിലായി. അവസാന രണ്ട് പന്തുകളിൽ കൃത്യമായ യോർക്കറുകൾ എറിഞ്ഞ അർഷ്ദീപ് ഇന്ത്യക്ക് ചരിത്രവിജയം സമ്മാനിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോകൾ:
- ബാറ്റിംഗിൽ: സഞ്ജു സാംസൺ (89), ഇഷാൻ കിഷൻ (39), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (32) എന്നിവർ ഇന്ത്യയെ കൂറ്റൻ സ്കോറിലെത്തിച്ചു.
- ബൗളിംഗിൽ: ജസ്പ്രീത് ബുംറ തന്റെ 4 ഓവറിൽ വെറും 28 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 2 നിർണ്ണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്കോർ ബോർഡിന് കടിഞ്ഞാണിട്ടത് ബുംറയുടെ സ്പെല്ലായിരുന്നു. അക്ഷർ പട്ടേലും കുൽദീപ് യാദവും ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തി.
ജേക്കബ് ബെഥേലിന്റെ (94 റൺസ്, 44 പന്ത്) അതിവേഗ ഇന്നിംഗ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയപ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാരുടെ കൃത്യതയാർന്ന പ്രകടനം ഇന്ത്യയെ തുണച്ചു. മാർച്ച് 8-ന് ലോർഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും.