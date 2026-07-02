ടീലമാൻസിന്റെ വിവാദ പെനാൽറ്റി; സെനഗലിനെ തകർത്ത് ബെൽജിയത്തിന് അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ്
സീറ്റിൽ: രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ തിരിച്ചടിച്ച് ബെൽജിയം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശകരമായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (Round of 32) മത്സരത്തിൽ സെനഗലിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് (3-2) കീഴടക്കി ബെൽജിയം അവസാന 16-ൽ പ്രവേശിച്ചു. അധികസമയത്തിന്റെ (Extra Time) അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ യൂറി ടീലമാൻസ് നേടിയ വിവാദ പെനാൽറ്റി ഗോളാണ് ബെൽജിയത്തിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൈകി (125-ാം മിനിറ്റിൽ) പിറക്കുന്ന വിജയഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ ടീലമാൻസ് സ്വന്തമാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൂർണ്ണ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ സെനഗൽ 2-0 എന്ന സ്കോറിന് മുന്നിലായിരുന്നു. ഹബീബ് ദിയാര (25'), ഇസ്മായില സാർ (51') എന്നിവരാണ് സെനഗലിനായി വലകുലുക്കിയത്. എന്നാൽ കളിയുടെ 85 മിനിറ്റ് വരെ രണ്ടു ഗോളിന് മുന്നിൽ നിന്ന സെനഗലിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബെൽജിയം സമനില പിടിച്ചു. 86-ാം മിനിറ്റിൽ റൊമേലു ലുക്കാക്കുവും 89-ാം മിനിറ്റിൽ ടീലമാൻസും നേടിയ ഗോളുകളാണ് മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീട്ടിയത്.
തുടർന്ന് അധികസമയത്തിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡുകളിൽ ലാമിൻ കാമറ ടീലമാൻസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് നീണ്ട വാർ (VAR) പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ റഫറി ബെൽജിയത്തിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. സെനഗൽ കളിക്കാരുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ ടീലമാൻസ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ബെൽജിയത്തെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് നയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന 16-ലെ മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയം അമേരിക്കയെ നേരിടും.