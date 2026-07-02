ടീലമാൻസിന്റെ വിവാദ പെനാൽറ്റി; സെനഗലിനെ തകർത്ത് ബെൽജിയത്തിന് അവിശ്വസനീയ തിരിച്ചുവരവ്

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 08:16 IST
SP

സീറ്റിൽ: രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടവീര്യത്തോടെ തിരിച്ചടിച്ച് ബെൽജിയം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന്റെ ആവേശകരമായ പ്രീ-ക്വാർട്ടർ (Round of 32) മത്സരത്തിൽ സെനഗലിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് (3-2) കീഴടക്കി ബെൽജിയം അവസാന 16-ൽ പ്രവേശിച്ചു. അധികസമയത്തിന്റെ (Extra Time) അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ യൂറി ടീലമാൻസ് നേടിയ വിവാദ പെനാൽറ്റി ഗോളാണ് ബെൽജിയത്തിന് നാടകീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൈകി (125-ാം മിനിറ്റിൽ) പിറക്കുന്ന വിജയഗോൾ എന്ന റെക്കോർഡും ഇതോടെ ടീലമാൻസ് സ്വന്തമാക്കി.

​മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൂർണ്ണ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ സെനഗൽ 2-0 എന്ന സ്കോറിന് മുന്നിലായിരുന്നു. ഹബീബ് ദിയാര (25'), ഇസ്മായില സാർ (51') എന്നിവരാണ് സെനഗലിനായി വലകുലുക്കിയത്. എന്നാൽ കളിയുടെ 85 മിനിറ്റ് വരെ രണ്ടു ഗോളിന് മുന്നിൽ നിന്ന സെനഗലിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബെൽജിയം സമനില പിടിച്ചു. 86-ാം മിനിറ്റിൽ റൊമേലു ലുക്കാക്കുവും 89-ാം മിനിറ്റിൽ ടീലമാൻസും നേടിയ ഗോളുകളാണ് മത്സരം അധികസമയത്തേക്ക് നീട്ടിയത്.

​തുടർന്ന് അധികസമയത്തിന്റെ അവസാന സെക്കൻഡുകളിൽ ലാമിൻ കാമറ ടീലമാൻസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് നീണ്ട വാർ (VAR) പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ റഫറി ബെൽജിയത്തിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. സെനഗൽ കളിക്കാരുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ ടീലമാൻസ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ച് ബെൽജിയത്തെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിലേക്ക് നയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന അവസാന 16-ലെ മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയം അമേരിക്കയെ നേരിടും.

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