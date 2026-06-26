റാണയുടെ ബൗളിങ് മികവിനിടയിലും ടക്കറിനും ഡെലാനിക്കും തിളക്കം; അയർലൻഡിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് 183 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം
ബെൽഫാസ്റ്റ്: ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ 183 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. തുടക്കത്തിലെ കൂട്ടത്തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ലോർക്കൻ ടക്കറും ഗാരെത് ഡെലാനിയും നടത്തിയ മികച്ച ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് അയർലൻഡിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് അയർലൻഡ് 182 റൺസെടുത്തത്.
തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറി അയർലൻഡ്
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ അയർലൻഡിന് തുടക്കം ഒട്ടും മികച്ചതായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ പേസർ ഹർഷിത് റാണയുടെ തീപ്പൊരി ബൗളിംഗിന് മുന്നിൽ പതറിയ അവർ പവർ പ്ലേയിൽ തന്നെ 30/3 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീണിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ക്രീസിലൊന്നിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ലോർക്കൻ ടക്കർ - ഗാരെത് ഡെലാനി സഖ്യം അയർലൻഡ് ഇന്നിങ്സിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടക്കർ അർധസെഞ്ചുറി നേടി ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചപ്പോൾ, മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ ഡെലാനിക്ക് വെറും ഒരു റൺസ് അകലെയാണ് (49 റൺസ്) അർധസെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത്. അവസാന ഓവറുകളിൽ ജോർജ് ഡോക്രെൽ നടത്തിയ കൂറ്റനടികളാണ് സ്കോർ 180 കടത്തിയത്.
തിളങ്ങി ഹർഷിത് റാണ
ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ ഹർഷിത് റാണ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അയർലൻഡ് മുൻനിരയെ അതിവേഗം തകർത്ത റാണ മൂന്ന് സുപ്രധാന വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. അവസാന ഓവറുകളിൽ അർഷദീപ് സിംഗും മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെയാണ് അയർലൻഡിനെ 182-ൽ ഒതുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത്. പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് ഈ വിജയലക്ഷ്യം അനായാസം മറികടക്കാൻ ആകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.