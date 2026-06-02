ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചുവരവ്: 2026 ലോകകപ്പിനുള്ള 26 അംഗ സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് തുർക്കി

By  Metro Desk Jun 2, 2026, 14:59 IST
Therki

നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള തങ്ങളുടെ 26 അംഗ അന്തിമ ടീമിനെ തുർക്കി(Turkey) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചുവരവിനെയാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

​യുവത്വവും പരിചയസമ്പത്തും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു കരുത്തുറ്റ നിരയെയാണ് കോച്ച് അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളും ആഭ്യന്തര ലീഗിൽ മികവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭകളും അടങ്ങുന്നതാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ക്വാഡ്.

​കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന തുർക്കിയെ, ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ വലിയ അട്ടിമറികൾ നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ള കറുത്ത കുതിരകളാകും (Dark Horses) എന്നാണ് ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ആരാധകരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ടീം ലോകകപ്പ് പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like