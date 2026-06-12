യു.എസ് വിലക്കിയ സൊമാലിയൻ റഫറിക്ക് യുവേഫയുടെ കൈത്താങ്ങ്; സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒമർ അർതാൻ!
ലണ്ടൻ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ അധികൃതർ വിസ നിഷേധിച്ച് മടക്കി അയച്ച സൊമാലിയൻ റഫറി ഒമർ അർതാന് (Omar Artan) പിന്തുണയുമായി യുവേഫ (UEFA). വരാനിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ ചുമതല യുവേഫ അർതാന് കൈമാറി.
ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റഫറിമാർക്ക് നൽകുന്ന 'സി.എ.എഫ് മെൻസ് റഫറി ഓഫ് ദി ഇയർ 2025' പുരസ്കാര ജേതാവാണ് 34 കാരനായ ഒമർ അർതാൻ. 2026 ലോകകപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക റഫറിമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഫിഫ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാധുവായ വിസയുണ്ടായിട്ടും മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അർതാന് യു.എസ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ യാത്രാവിലക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സൊമാലിയ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത്.
ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായ അർതാന് ആദരവും പിന്തുണയും നൽകാനാണ് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഭരണസമിതിയായ യുവേഫയുടെ ഈ പെട്ടെന്നുള്ള തീരുമാനം. ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷനുമായി (CAF) നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രഖ്യാപനം.
ആഗസ്റ്റ് 12-ന് ഓസ്ട്രിയയിലെ സാൽസ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ജേതാക്കളായ പാരിസ് സെന്റ് ഷെർമൈനും (PSG) യൂറോപ്പ ലീഗ് ജേതാക്കളായ ആസ്റ്റൺ വില്ലയും തമ്മിലുള്ള ആവേശപ്പോരാട്ടം ഇനി ഒമർ അർതാന്റെ വിസിലിന് കീഴിലാകും നടക്കുക.
"ഫുട്ബോൾ മനുഷ്യരെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഒമറിന്റെ കഴിവിനെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ പദവി."
— അലക്സാണ്ടർ സെഫെറിൻ (യുവേഫ പ്രസിഡന്റ്)