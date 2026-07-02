വിവാദ റെഡ് കാർഡിലും തളരാതെ യുഎസ്എ; ബോസ്നിയയെ തകർത്ത് ലോകകപ്പ് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: വിവാദപരമായ റെഡ് കാർഡിന്റെ ആഘാതത്തിലും തളരാതെ പോരാടിയ അമേരിക്കൻ പട ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുത്തി 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ (Last 16) പ്രവേശിച്ചു. തങ്ങളുടെ മുൻനിര സ്ട്രൈക്കർ പുറത്തായിട്ടും 10 പേരുമായി പൊരുതിയ യുഎസ്എ അവിസ്മരണീയമായ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ (45-ാം മിനിറ്റിൽ) ഫോളാരിൻ ബലോഗൻ നേടിയ ഗോളിലൂടെ യുഎസ്എ ആണ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ മത്സരത്തിന്റെ 64-ാം മിനിറ്റിൽ ബോസ്നിയൻ താരം താരിഖ് മുഹറെമോവിച്ചുമായുള്ള കൂട്ടയിടിക്ക് പിന്നാലെ വിഎആർ (VAR) പരിശോധനയിലൂടെ ബലോഗന് റഫറി വിവാദപരമായ നേരിട്ടുള്ള റെഡ് കാർഡ് നൽകി പുറത്താക്കി. ഇതോടെ യുഎസ്എ 10 പേരായി ചുരുങ്ങി.
അമേരിക്കൻ ക്യാമ്പിൽ ആശങ്ക പടർന്ന നിമിഷങ്ങളിലും ബോസ്നിയൻ മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധ കോട്ടകെട്ടി യുഎസ്എ തടഞ്ഞു. ഒടുവിൽ 82-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് മനോഹരമായൊരു ഗോളാക്കി മാറ്റി മാലിക് ടിൽമാൻ യുഎസ്എയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു (2-0).
2002-ന് ശേഷം ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ യുഎസ്എ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം വിജയമാണിത്. പ്രീക്വാർട്ടറിൽ കരുത്തരായ ബെൽജിയമാണ് അമേരിക്കയുടെ എതിരാളികൾ. എന്നാൽ റെഡ് കാർഡ് ലഭിച്ചതിനാൽ സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ ബലോഗന് അടുത്ത മത്സരം നഷ്ടമാകും.
മത്സരത്തിന്റെ ചുരുക്കം (Match Summary)
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വിവരങ്ങൾ
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യുഎസ്എ (USA)
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ബോസ്നിയ (BIH)
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ഗോളുകൾ
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2
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0
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ഗോൾ നേടിയവർ
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ഫോളാരിൻ ബലോഗൻ (45'), മാലിക് ടിൽമാൻ (82')
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—
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റെഡ് കാർഡ്
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ഫോളാരിൻ ബലോഗൻ (64')
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—
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അടുത്ത എതിരാളികൾ
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ബെൽജിയം (പ്രീക്വാർട്ടർ)
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ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി