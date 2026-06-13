പരാഗ്വെയെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കി യു.എസ്.എ; സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കത്തോടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾക്ക് ചിറകേകി സഹആതിഥേയർ

By  Metro Desk Jun 13, 2026, 09:29 IST
Spo USA

ലോസ് ആഞ്ചലസ്: സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ പരാഗ്വെയെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അമേരിക്ക (USA) തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് കാമ്പെയ്ന് രാജകീയ തുടക്കം കുറിച്ചു. ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ 70,000-ത്തിലധികം കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കി, പൂർണ്ണ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ കളിയാണ് മൗറീഷ്യോ പൊച്ചെറ്റിനോയുടെ കുട്ടികൾ പുറത്തെടുത്തത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് യു.എസ്.എ ഒരു മത്സരത്തിൽ നാല് ഗോളുകൾ നേടുന്നത്.

​മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച യു.എസ്.എയ്ക്ക് ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ലീഡ് ലഭിച്ചു. പരാഗ്വെ താരം ഡാമിയൻ ബൊബാദില്ലയുടെ ഓൺ ഗോളാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ആദ്യ വഴിത്തിരിവ് നൽകിയത്. പിന്നീട് ആദ്യ പകുതിയിൽ തകർപ്പൻ ഫോമിലായിരുന്ന ഫോലാരിൻ ബലോഗൻ 30, 45 മിനിറ്റുകളിൽ ഇരട്ട ഗോൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ യു.എസ്.എ 3-0 ന് വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിച്ചു.

​രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞ അമേരിക്കക്കെതിരെ 72-ാം മിനിറ്റിൽ മൗറീഷ്യോയിലൂടെ പരാഗ്വെ ഒരു ഗോൾ മടക്കിയെങ്കിലും കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ അവർക്ക് അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഇഞ്ചുറി ടൈമിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ (90+7') ജിയോവാനി റെയ്ന ഉതിർത്ത മനോഹരമായ ഒരു കേളിംഗ് ഷോട്ട് പരാഗ്വെ വലകുലുക്കിയതോടെ യു.എസ്.എയുടെ വിജയം പൂർണ്ണമായി (4-1).

​ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ മാർജിനിൽ വിജയിക്കാനായത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ അമേരിക്കയുടെ മുന്നേറ്റസാധ്യതകൾക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമാണ് പകരുന്നത്. ടോം ക്രൂയിസ്, ലിയോനാർഡോ ഡികാപ്രിയോ തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് പ്രമുഖരും ഗാലറിയിൽ കളി കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം പരിക്കേറ്റ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച് കളം വിട്ടത് മാത്രമാണ് അമേരിക്കൻ ക്യാമ്പിന് നേരിയ ആശങ്ക നൽകുന്നത്.

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