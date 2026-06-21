ചരിത്രം കുറിച്ച് വൈഭവ് സൂര്യവംശി; ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ വെറും 11 പന്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി: ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ ഫിഫ്റ്റി
ദംബുള്ള: ലിസ്റ്റ് എ (ഏകദിന) ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ അർധസെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ കൗമാര വിസ്മയം വൈഭവ് സൂര്യവംശി. ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെതിരെയുള്ള ത്രിരാഷ്ട്ര ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലാണ് 15-കാരനായ ഈ ഇടംകൈയൻ ഓപ്പണർ പുതിയ ലോകറെക്കോർഡ് കുറിച്ചത്.
വെറും 11 പന്തുകളിൽ നിന്നാണ് വൈഭവ് 50 റൺസ് തികച്ചത്. അഞ്ച് ഫോറുകളും അഞ്ച് കൂറ്റൻ സിക്സറുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു യുവതാരത്തിന്റെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇന്നിംഗ്സ്. 2005-ൽ ശ്രീലങ്കയുടെ കൗശല്യ വീരരത്നെ സ്ഥാപിച്ച 12 പന്തിലെ അർധസെഞ്ചുറി എന്ന 21 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡാണ് വൈഭവ് ഇന്ന് പഴങ്കഥയാക്കിയത്.
ഒരു റെക്കോർഡ് ദൂരം അകലെ നഷ്ടമായി: വെറും 29 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 10 ഫോറുകളും 8 സിക്സറുകളുമടക്കം 94 റൺസ് എടുത്തു നിൽക്കെയാണ് വൈഭവ് പുറത്തായത്. 6 റൺസ് കൂടി നേടിയിരുന്നെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി (29 പന്ത്) എന്ന റെക്കോർഡിനൊപ്പം താരം എത്തുമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ താരങ്ങളുമായി മൈതാനത്തുണ്ടായ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് ബാറ്റുകൊണ്ട് തകർപ്പൻ മറുപടി നൽകിയാണ് ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ഈ യുവതാരം ഇന്ത്യ എ ടീമിന് ഫൈനലിൽ വമ്പൻ തുടക്കം സമ്മാനിച്ചത്. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ഐപിഎൽ 2026-ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനായി നടത്തിയ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ വൈഭവ് ഇതിനോടകം തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.