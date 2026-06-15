ലോകകപ്പിൽ വംശീയ അധിക്ഷേപ സൂചനയുള്ള കൈയംഗ്യം കാട്ടി വിഎആർ റഫറി; കടുത്ത വിവാദത്തിൽ ഫിഫ
ഹൂസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി (VAR) ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ച കൈയംഗ്യം കടുത്ത വംശീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി. ഞായറാഴ്ച ഹൂസ്റ്റണിൽ നടന്ന ജർമ്മനി - കുറകാവോ (Curaçao) മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് സംഭവം.
മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടെ ഡാല്ലസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സെന്ററിലുള്ള വിഎആർ റഫറിമാരെ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ റഫറിയായ ഷോൺ ഇവാൻസ് (Shaun Evans) ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ തന്റെ വലതുകൈ കൊണ്ട് 'ഒകെ' (OK) ചിഹ്നത്തിന് സമാനമായ ഒരു കൈയംഗ്യം തലകീഴായി കാണിക്കുകയായിരുന്നു. തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും പരസ്പരം മുട്ടിച്ചും ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ നിവർത്തിപ്പിടിച്ചുമുള്ള ഈ രൂപം ഏകദേശം എട്ട് സെക്കൻഡോളം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ പിടിച്ചു.
ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ഈ പ്രത്യേക കൈയംഗ്യം 'വൈറ്റ് സുപ്രീമസി' (White Supremacy) അഥവാ ശ്വേതവർഗ്ഗ മേധാവിത്വത്തെയും വംശീയതയെയും അനുകൂലിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ റഫറിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വംശീയതയുടെ പ്രതീകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ (Hate Symbols) ഈ ആംഗ്യവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിരോധവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ:
അതേസമയം, ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും ഇതൊരു തമാശക്കളി മാത്രമാണെന്ന് (Circle Game) ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അരയ്ക്ക് താഴെയായി ഈ ചിഹ്നം കാണിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വിനോദമാണിതെന്നും, റഫറി വംശീയ ചിന്താഗതിയോടെയല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം.
എങ്കിലും, ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വലിയ കായിക മേളയിൽ വംശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ആംഗ്യം ഔദ്യോഗിക റഫറിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഫിഫയെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വംശീയതയ്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഫിഫ (FIFA) ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.