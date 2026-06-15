ലോകകപ്പിൽ വംശീയ അധിക്ഷേപ സൂചനയുള്ള കൈയംഗ്യം കാട്ടി വിഎആർ റഫറി; കടുത്ത വിവാദത്തിൽ ഫിഫ

By  Metro Desk Jun 15, 2026, 08:36 IST
SP

ഹൂസ്റ്റൺ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ വീഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി (VAR) ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ച കൈയംഗ്യം കടുത്ത വംശീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി. ഞായറാഴ്ച ഹൂസ്റ്റണിൽ നടന്ന ജർമ്മനി - കുറകാവോ (Curaçao) മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് സംഭവം.

​മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിനിടെ ഡാല്ലസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സെന്ററിലുള്ള വിഎആർ റഫറിമാരെ ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ റഫറിയായ ഷോൺ ഇവാൻസ് (Shaun Evans) ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ തന്റെ വലതുകൈ കൊണ്ട് 'ഒകെ' (OK) ചിഹ്നത്തിന് സമാനമായ ഒരു കൈയംഗ്യം തലകീഴായി കാണിക്കുകയായിരുന്നു. തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും പരസ്പരം മുട്ടിച്ചും ബാക്കി മൂന്ന് വിരലുകൾ നിവർത്തിപ്പിടിച്ചുമുള്ള ഈ രൂപം ഏകദേശം എട്ട് സെക്കൻഡോളം അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ പിടിച്ചു.

​ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ഈ പ്രത്യേക കൈയംഗ്യം 'വൈറ്റ് സുപ്രീമസി' (White Supremacy) അഥവാ ശ്വേതവർഗ്ഗ മേധാവിത്വത്തെയും വംശീയതയെയും അനുകൂലിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ റഫറിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വംശീയതയുടെ പ്രതീകങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ (Hate Symbols) ഈ ആംഗ്യവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിരോധവുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ:

അതേസമയം, ഓസ്‌ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൂട്ടുകാർക്കിടയിലും ഇതൊരു തമാശക്കളി മാത്രമാണെന്ന് (Circle Game) ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അരയ്ക്ക് താഴെയായി ഈ ചിഹ്നം കാണിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ വിനോദമാണിതെന്നും, റഫറി വംശീയ ചിന്താഗതിയോടെയല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം.

​എങ്കിലും, ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു വലിയ കായിക മേളയിൽ വംശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ആംഗ്യം ഔദ്യോഗിക റഫറിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഫിഫയെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വംശീയതയ്‌ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഫിഫ (FIFA) ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

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