ഫുട്ബോളിന്റെ വിജയം! അർജന്റീനയുടെ പരുക്കൻ അടവുകളെ അതിജീവിച്ച് സ്പെയിന് രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം

By  Metro Desk Jul 20, 2026, 04:21 IST
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ന്യൂജേഴ്‌സി: ആവേശകരവും നാടകീയവുമായ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് സ്പെയിൻ വീണ്ടും ലോകകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് സ്പെയിനിനെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചത്.

​മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പെയിൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും അർജന്റീനയുടെ പരുക്കൻ അടവുകളും ബോധപൂർവമുള്ള ഫൗളുകളും കളിക്ക് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി. സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഫൗളുകളിലൂടെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച അർജന്റീനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. 90-ാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട് അർജന്റീനൻ മധ്യനിര താരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് പുറത്തുപോയതോടെ ടീം 10 പേരായി ചുരുങ്ങി.

​മത്സരത്തിന് ശേഷവും മൈതാനത്ത് കടുത്ത അച്ചടക്കലംഘനങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. കളി കഴിഞ്ഞയുടൻ അർജന്റീന താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസ് സ്പാനിഷ് താരം ഗാവിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും പഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കടുത്ത കായികവിരുദ്ധതയായി മാറി. ഫൈനൽ വിസിലിന് ശേഷം പരേഡെസിനും ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു.

​അർജന്റീനൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ മികച്ച രക്ഷപെടുത്തലുകളാണ് സ്പെയിനിന്റെ വലിയ വിജയത്തെ ഒരു ഗോളിൽ ഒതുക്കിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ പുരുഷ-വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ ഒരേസമയം ലോകകപ്പ് കിരീടം കൈവശം വെക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും സ്പെയിൻ സ്വന്തമാക്കി. 

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