ഫുട്ബോളിന്റെ വിജയം! അർജന്റീനയുടെ പരുക്കൻ അടവുകളെ അതിജീവിച്ച് സ്പെയിന് രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം
ന്യൂജേഴ്സി: ആവേശകരവും നാടകീയവുമായ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തകർത്ത് സ്പെയിൻ വീണ്ടും ലോകകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ടു. നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനില പാലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ട മത്സരത്തിന്റെ 106-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ ടോറസ് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് സ്പെയിനിനെ വിജയതീരത്ത് എത്തിച്ചത്.
മത്സരത്തിലുടനീളം സ്പെയിൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും അർജന്റീനയുടെ പരുക്കൻ അടവുകളും ബോധപൂർവമുള്ള ഫൗളുകളും കളിക്ക് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി. സ്പാനിഷ് മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഫൗളുകളിലൂടെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച അർജന്റീനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. 90-ാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡ് കണ്ട് അർജന്റീനൻ മധ്യനിര താരം എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് പുറത്തുപോയതോടെ ടീം 10 പേരായി ചുരുങ്ങി.
മത്സരത്തിന് ശേഷവും മൈതാനത്ത് കടുത്ത അച്ചടക്കലംഘനങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. കളി കഴിഞ്ഞയുടൻ അർജന്റീന താരം ലിയാൻഡ്രോ പരേഡെസ് സ്പാനിഷ് താരം ഗാവിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും പഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കടുത്ത കായികവിരുദ്ധതയായി മാറി. ഫൈനൽ വിസിലിന് ശേഷം പരേഡെസിനും ചുവപ്പ് കാർഡ് ലഭിച്ചു.
അർജന്റീനൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിന്റെ മികച്ച രക്ഷപെടുത്തലുകളാണ് സ്പെയിനിന്റെ വലിയ വിജയത്തെ ഒരു ഗോളിൽ ഒതുക്കിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ പുരുഷ-വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ ഒരേസമയം ലോകകപ്പ് കിരീടം കൈവശം വെക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും സ്പെയിൻ സ്വന്തമാക്കി.