റയൽ മാഡ്രിഡിൽ തുടരാൻ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ; കരാർ പുതുക്കാൻ ധാരണയായതായി ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോയും ദ അത്‌ലറ്റിക്കും

By  Metro Desk Aug 6, 2026, 23:35 IST
ഫുഡ്ബോൾ

മാഡ്രിഡ്: ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ റയൽ മാഡ്രിഡുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രമുഖ ട്രാൻസ്ഫർ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോയും 'ദ അത്‌ലറ്റികു'മാണ് (The Athletic) ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

​ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബായ ആഴ്‌സണൽ വിനീഷ്യസിനായി ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, റയൽ മാഡ്രിഡ് മാനേജ്‌മെന്റും താരത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരും തമ്മിൽ നടന്ന നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്‌ക്കൊടുവിൽ കരാർ നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ധാരണയാവുകയായിരുന്നു. റയൽ മാഡ്രിഡ് മുൻപോട്ടുവെച്ച ഉയർന്ന ശമ്പളവും ദീർഘകാല കരാർ വ്യവസ്ഥകളും വിനീഷ്യസ് അംഗീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

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