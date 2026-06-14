വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ മാന്ത്രിക ഗോൾ; ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് മൊറോക്കോ
ന്യൂജേഴ്സി: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് സി പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് മൊറോക്കോ. മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി പിരിഞ്ഞു (1-1). സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കളിയിൽ ബ്രസീലിന് തുണയായത്.
മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ബ്രാഹിം ഡയസിന്റെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്നും ഇസ്മായിൽ സെബാരിയാണ് മൊറോക്കോയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിത ഗോളിൽ ഞെട്ടിയ ബ്രസീലിനായി 32-ാം മിനിറ്റിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ബോക്സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വിനി തൊടുത്ത മനോഹരമായ കേളിംഗ് ഷോട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ ചെന്നുകയറുകയായിരുന്നു.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രസീൽ പകരക്കാരെ ഇറക്കി ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും മൊറോക്കോയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. അവസാനം വരെ മികച്ച അച്ചടക്കത്തോടെ കളിച്ച മൊറോക്കോ അർഹിച്ച പോയിന്റോടെയാണ് കളം വിട്ടത്. ജൂൺ 19-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ ഹെയ്തിയെയും മൊറോക്കോ സ്കോട്ട്ലൻഡിനെയും നേരിടും.