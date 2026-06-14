വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ മാന്ത്രിക ഗോൾ; ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് മൊറോക്കോ

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 05:53 IST
SP

ന്യൂജേഴ്‌സി: ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് സി പോരാട്ടത്തിൽ കരുത്തരായ ബ്രസീലിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് മൊറോക്കോ. മെറ്റ്‌ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി പിരിഞ്ഞു (1-1). സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് കളിയിൽ ബ്രസീലിന് തുണയായത്.

​മത്സരത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ബ്രാഹിം ഡയസിന്റെ മികച്ചൊരു പാസിൽ നിന്നും ഇസ്മായിൽ സെബാരിയാണ് മൊറോക്കോയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിത ഗോളിൽ ഞെട്ടിയ ബ്രസീലിനായി 32-ാം മിനിറ്റിൽ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ബോക്‌സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വിനി തൊടുത്ത മനോഹരമായ കേളിംഗ് ഷോട്ട് മൊറോക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ യാസിൻ ബോണോയെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി വലയിൽ ചെന്നുകയറുകയായിരുന്നു.

​രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രസീൽ പകരക്കാരെ ഇറക്കി ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയെങ്കിലും മൊറോക്കോയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. അവസാനം വരെ മികച്ച അച്ചടക്കത്തോടെ കളിച്ച മൊറോക്കോ അർഹിച്ച പോയിന്റോടെയാണ് കളം വിട്ടത്. ജൂൺ 19-ന് നടക്കുന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ ഹെയ്തിയെയും മൊറോക്കോ സ്കോട്ട്‌ലൻഡിനെയും നേരിടും.

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