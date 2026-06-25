റൊണാൾഡോയ്‌ക്കൊപ്പം വിനീഷ്യസും, പെലെയ്‌ക്കൊപ്പം നെയ്മറും; എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്ത് അലജ്ബെഗോവിച്ച്

By  Metro Desk Jun 25, 2026, 07:36 IST
Sp

2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ചരിത്ര റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പടയോട്ടം. ബ്രസീലിയൻ കരുത്തായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും നെയ്മറും ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾക്കൊപ്പമെത്തിയപ്പോൾ, ഫ്രഞ്ച് താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ ലോകകപ്പ് റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ബോസ്നിയൻ കൗമാര താരം കെരിം അലജ്ബെഗോവിച്ച് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചു.

​1. റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഒപ്പം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ

​ബ്രസീലിന്റെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ തന്റെ മിന്നും ഫോം തുടർന്നുകൊണ്ട് ലോകകപ്പിൽ 5 ഗോളുകൾ എന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ മുൻ പോർച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ നിർണായക ലോകകപ്പ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കൊപ്പമാണ് വിനീഷ്യസ് തന്റെ പേര് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

​2. പെലെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം നെയ്മർ

​ബ്രസീലിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസം പെലെയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമാണ് സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പിൽ 4 ഗോളുകൾ എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചതോടെ പെലെയുടെ ചരിത്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പമെത്താൻ നെയ്മറിന് സാധിച്ചു.

​3. എംബാപ്പെയെ മറികടന്ന് അലജ്ബെഗോവിച്ച്

​ഖത്തറിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയുടെ 18 കാരനായ വിംഗർ കെരിം അലജ്ബെഗോവിച്ച് (Kerim Alajbegovic) ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളോടെയാണ് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. 18 വയസും 276 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ലോകകപ്പിൽ പെനാൽറ്റി ബോക്‌സിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനെന്ന ഫ്രഞ്ച് സൂപ്പർ താരം കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഈ താരം മറികടന്നത്. മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഖത്തറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

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