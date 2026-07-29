സഞ്ജുവിന് പിന്തുണയുമായി വീരേന്ദർ സെവാഗ്: 'ഇന്ത്യൻ ടീം വിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കൂ'

By  Metro Desk Jul 29, 2026, 12:19 IST
Cric

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ നേരിടുന്ന നിരന്തരമായ അവഗണനയ്ക്കും അനീതിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ വീരേന്ദർ സെവാഗ്. സഞ്ജുവിൻ്റെ അസാധാരണമായ പ്രതിഭയെ ബി.സി.സി.ഐ (BCCI) നിരന്തരം തളർത്തുകയാണെന്നും, ഇന്ത്യയിൽ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരവും അവസരവും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഞ്ജു മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും സെവാഗ് തുറന്നടിച്ചു.

​തുടർച്ചയായി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെവാഗിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം. മുൻനിര ടീമുകൾക്കെതിരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും സഞ്ജുവിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനം നൽകാത്തത് തികഞ്ഞ അനീതിയാണെന്ന് സെവാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു കളിക്കാരൻ്റെ കരിയറിലെ മികച്ച സമയമാണിതെന്നും, അത് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് ضائع ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​അയർലൻഡ്, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ മുൻപ് സഞ്ജുവിനെ തങ്ങളുടെ ദേശീയ ടീമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് സെവാഗിൻ്റെ പ്രസ്താവന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തും വൻ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ വിവേചനത്തിനെതിരെ ആരാധകരും ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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