ലോകകപ്പ് വെങ്കലപ്പോരാട്ടം: അഭിമാനമുയർത്താൻ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും മിയാമിയിൽ നേർക്കുനേർ
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പായി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന വെങ്കല മെഡലിനായുള്ള (തേർഡ് പ്ലേസ് പ്ലേ-ഓഫ്) ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും നേർക്കുനേർ വരുന്നു. സെമിഫൈനലിലെ കടുത്ത തോൽവികൾക്ക് ശേഷം ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുക.
ഫ്ലോറിഡയിലെ മിയാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂലൈ 19-ന് പുലർച്ചെ 2:30-നാണ് (IST) ഈ മഹാപോരാട്ടം അരങ്ങേറുന്നത്.
മത്സര വിശകലനവും പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകളും (Match Build-up & Latest Updates)
സെമിയിലെ നിരാശ മറക്കാൻ ഇരു ടീമുകളും: ടൂർണമെന്റിലെ ഫേവറിറ്റുകളായിരുന്ന ഫ്രാൻസ് സെമിഫൈനലിൽ സ്പെയിനിനോട് 2-0 ന് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടാകട്ടെ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ 85-ാം മിനിറ്റ് വരെ മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷമാണ് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മാന്ത്രിക നീക്കങ്ങളിൽ 2-1 ന് കീഴടങ്ങിയത്.
ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് റേസ് (Golden Boot Race): ഈ മത്സരം ഇരു ടീമുകളിലെയും പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വലിയ അവസരമാണ്. 8 ഗോളുകളുമായി ലയണൽ മെസ്സിക്കൊപ്പം ഒന്നാമതുള്ള കിലിയൻ എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 6 ഗോളുകൾ വീതമുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയിൻ, ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം എന്നിവരും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്.
ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനം: ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദിദിയർ ദെഷാംപ്സ് (Didier Deschamps) ഫ്രാൻസ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന അവസാന മത്സരമായിരിക്കും ഇത് എന്ന സൂചനകളുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു വിജയത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകാനാകും ലെ ബ്ലൂസിന്റെ ശ്രമം.
ടീമിലെ മാറ്റങ്ങൾ: ഇത്തരം മത്സരങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കോച്ചുമാർ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന യുവതാരങ്ങൾക്കും മറ്റ് കളിക്കാർക്കും കൂടുതൽ അവസരം നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്രാൻസ് നിരയിൽ റയൻ ചെർക്കി, റീസൺ ഡൂവേ എന്നിവരും ഇംഗ്ലണ്ട് നിരയിൽ ആന്റണി ഗോർഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരും ആദ്യ ഇലവനിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചേക്കാം.
മത്സര വിവരം (Match Details)
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വിവരം
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വിശദാംശങ്ങൾ
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മത്സരം
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ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് ഇംഗ്ലണ്ട് (3rd Place Play-off)
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തീയതി
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ജൂലൈ 19, 2026 (ഇന്ത്യൻ സമയം)
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സമയം
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പുലർച്ചെ 02:30 AM (IST)
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വേദി
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മിയാമി സ്റ്റേഡിയം, ഫ്ലോറിഡ, യു.എസ്.എ
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റഫറി
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ജീസസ് വാലൻസുവേല
ചരിത്രത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും നേർക്കുനേർ വരുന്ന 33-ാമത്തെ മത്സരമാണിത്. ഒടുവിൽ 2022 ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ പരാജയത്തിന് പകരം ചോദിക്കാനും ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇതൊരു സുവർണ്ണാവസരമാണ്.