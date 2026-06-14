ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം: ഖത്തറിനെതിരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് ആദ്യ ലീഡ്
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഖത്തറും യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും നേർക്കുനേർ. നിലവിൽ മത്സരം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ പകുതി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് 1-0 ന് മുന്നിലാണ്.
പ്രധാന മത്സര വിവരങ്ങൾ:
സ്കോർ: ഖത്തർ 0 — 1 സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു - 17-ാം മിനിറ്റ്)
ഗോൾ നേടിയത്: ബ്രീൽ എംബോളോ (16' - പെനാൽറ്റി)
വേദി: സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ സ്റ്റേഡിയം, കാലിഫോർണിയ
മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ:
ആദ്യ ഗോൾ: കളിയുടെ 15-ാം മിനിറ്റിൽ ഖത്തർ ബോക്സിൽ നടന്ന ഫൗളിനെ തുടർന്ന് റഫറി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി വിധിക്കുകയായിരുന്നു. 16-ാം മിനിറ്റിൽ കിക്ക് എടുത്ത ബ്രീൽ എംബോളോ (Breel Embolo) ഖത്തർ ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
മഞ്ഞക്കാർഡ്: പെനാൽറ്റിക്ക് കാരണമായ ഫൗൾ ചെയ്ത ഖത്തർ ഗോൾകീപ്പർ മഹ്മൂദ് അബുനാദയ്ക്ക് (Mahmud Abunada) കളിയിലെ ആദ്യ മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു.
ടീം ലൈനപ്പ്: ഖത്തറിനായി സൂപ്പർ താരം അക്രം അഫീഫും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനായി നായകൻ ഗ്രാനിറ്റ് ഷാക്കയും ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗ്രൂപ്പ് ബിയിലെ മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കാനഡയും ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിനയും 1-1 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നിലെത്താൻ ഇരുടീമുകൾക്കും ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്.