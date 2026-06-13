ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയിൽ; കുന്നോളം മോഹങ്ങളുമായി സഹആതിഥേയരായ അമേരിക്ക ഇന്നിറങ്ങുന്നു, എതിരാളികൾ പരാഗ്വേ!
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ന് പന്തുരുണ്ടതോടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിനായി സഹആതിഥേയരായ അമേരിക്ക (USMNT) ഇന്നിറങ്ങുന്നു. ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ പ്രശസ്തമായ സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ പരാഗ്വേയാണ് അമേരിക്കയുടെ എതിരാളികൾ.
സ്വന്തം മണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ മികച്ച തുടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മൗറീസിയോ പൊച്ചെട്ടീനോയുടെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിൽ യുഎസ് ടീം ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്. സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്ച്, വെസ്റ്റൺ മക്കെന്നി എന്നിവരുടെ കരുത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതീക്ഷകൾ. തങ്ങളുടെ യുവനിരയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പരിചയസമ്പത്ത് നൽകാനായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി വലിയ ഒരുക്കങ്ങളാണ് അമേരിക്ക നടത്തിയത്.
മറുഭാഗത്ത്, നീണ്ട 16 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പരാഗ്വേ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കീഴടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല വരുന്നത്. ഗുസ്താവോ അൽഫാരോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പരാഗ്വേ നിര, തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ കോട്ടയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവരാണ്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ഉടനീളം മികച്ച ഫോം പുലർത്തിയ അവർ, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്കയെ അട്ടിമറിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രശസ്ത പോപ്പ് ഗായിക കാറ്റി പെറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന വൻപിച്ച ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളും ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 6:30-നാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ആക്രമണ നിരയും പരാഗ്വേയുടെ കനത്ത പ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള ഒരു തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാണ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.