ലോകകപ്പ് ആവേശം തലയ്ക്കുപിടിച്ച മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ തലവൻ; പിടികൂടാൻ 'മാസ്കോട്ട്' വേഷത്തിൽ പൊലീസ്
ലിമ: കടുത്ത ഫുട്ബോൾ ആരാധകനായ മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകാരനെ കുടുക്കാൻ പെറു പൊലീസ് പ്രയോഗിച്ചത് സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന അടവ്. നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക മാസ്കോട്ടുകളുടെ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയാണ് പൊലീസ് പ്രതിയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വലയിലാക്കിയത്.
നാടകീയമായ അറസ്റ്റ്
ലോകകപ്പ് ആവേശം കൊടുമുടിയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതി കടുത്ത ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയാണെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെറു പൊലീസിലെ പ്രത്യേക വിങ് ('ഗ്രീൻ സ്ക്വാഡ്') ഈ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്.
2026 ലോകകപ്പിന്റെ ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളായ കാനഡ, മെക്സിക്കോ, അമേരിക്ക എന്നിവയുടെ ഔദ്യോഗിക മാസ്കോട്ടുകളായ 'മേപ്പിൾ' (Maple - മൂസ്), 'സായു' (Zayu - ജാഗ്വാർ), 'ക്ലച്ച്' (Clutch - ഈഗിൾ) എന്നിവയുടെ വലിയ വേഷങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധരിച്ചിരുന്നത്.
ആക്രമണം ചന്തയിൽ വെച്ച്: ഒരു തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റ് പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് മാസ്കോട്ട് വേഷധാരികളായ പൊലീസ് സംഘം പ്രതിയെ സമീപിച്ചത്.
നാടകീയമായ ചേസ്: പൊലീസിനെ കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, ഭാരമേറിയ മാസ്കോട്ട് വേഷങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടും പൊലീസ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.
കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് പിടിയിൽ: ഒടുവിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ പ്രതിയെ മാസ്കോട്ടുകൾ വളഞ്ഞു പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
വിചിത്രമായ ഓപ്പറേഷന് പിന്നിൽ
"പ്രതിക്ക് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ടീമിന് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ലോകകപ്പ് മാസ്കോട്ടുകളായി ചന്തയിലെത്തിയാൽ പ്രതിക്ക് യാതൊരു സംശയവും തോന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. പദ്ധതി വിജയിച്ചു," എന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
പെറുവും 2026 ലോകകപ്പും
കൗതുകകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ, ഈ നാടകീയമായ അറസ്റ്റ് നടന്ന പെറുവിന് ഇത്തവണത്തെ 2026 ലോകകപ്പിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തെക്കേ അമേരിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ (CONMEBOL) ഒൻപതാം സ്ഥാനത്താണ് പെറു ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. എങ്കിലും രാജ്യം ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം.