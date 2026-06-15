ലോകകപ്പ് ആവേശം: സ്പെയിൻ ഇന്ന് കേപ് വെർഡെയ്ക്കെതിരെ; ലൈനപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

By  Metro Desk Jun 15, 2026, 21:13 IST
Spain

​2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് (Group H) പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ ഇന്ന് കേപ് വെർഡെയെ നേരിടുന്നു. അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെർസിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക ലൈനപ്പ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ടൂർണമെന്റിലെ തങ്ങളുടെ കന്നി അങ്കത്തിനാണ് കേപ് വെർഡെ ഇന്ന് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.

​സ്പെയിൻ ലൈനപ്പ് (Spain Starting XI)

​പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫ്യൂന്റെ 4-3-3 ഫോർമേഷനിലാണ് ടീമിനെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായ യുവതാരം ലമീൻ യമാൽ പകരക്കാരുടെ നിരയിലാണ് (Substitute) ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഗോൾകീപ്പർ: ഉനായ് സിമോൺ

പ്രതിരോധനിര: മാർക്കോസ് ലൊറെന്റെ, പൗ കുബാർസി, അയ്മെറിക് ലപ്പോർട്ടെ, മാർക്ക് കുക്കുറെല്ല

മധ്യനിര: പെഡ്രി, റോഡ്രി, ഫാബിയാൻ റൂയിസ്

മുന്നേറ്റനിര: ഫെറാൻ ടോറസ്, മിക്കേൽ ഒയാർസബാൽ, ഗാവി

​കേപ് വെർഡെ ലൈനപ്പ് (Cape Verde Starting XI)

​ചരിത്രപരമായ ആദ്യ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിനായി കേപ് വെർഡെ 4-2-3-1 ശൈലിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഗോൾകീപ്പർ: വോസിൻഹ

പ്രതിരോധനിര: സ്റ്റീവൻ മൊറേര, റോബർട്ടോ ലോപ്പസ്, ഡിനി, സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ

മധ്യനിര (ഡിഫൻസീവ്): കെവിൻ പിന, ലാരോസ് ഡുവാർട്ടെ

മധ്യനിര (അറ്റാക്കിങ്): റയാൻ മെൻഡസ്, ജാമിറോ മൊണ്ടേറോ, ജോവാനെ കബ്രാൾ

മുന്നേറ്റനിര: ഡെയ്‌ലോൺ ലിവ്‌റാമെന്റോ

​മത്സര പശ്ചാത്തലം (Match Build-up)

ഡേവിഡ് വേഴ്സസ് ഗോലിയാത്ത് പോരാട്ടം: ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള വമ്പന്മാരായ സ്പെയിനും 67-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേപ് വെർഡെയും തമ്മിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.

സ്പെയിന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പ്: 2024 മാർച്ചിന് ശേഷം കളിച്ച 30 മത്സരങ്ങളിൽ സ്പെയിൻ തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളിലും പ്രീ-ക്വാർട്ടറിനപ്പുറം കടക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ക്ഷീണം തീർക്കുകയാണ് ലാ റോജയുടെ ലക്ഷ്യം.

അട്ടിമറി വീരന്മാർ: ആഫ്രിക്കൻ യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ കാമറൂൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പന്മാരെ അട്ടിമറിച്ചാണ് കേപ് വെർഡെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പിച്ചത്. ഒപ്ടാ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പെയിന് 87 ശതമാനത്തിലധികം വിജയസാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മികച്ച ഫോമിലുള്ള ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തിനെ കുറച്ചുകാണാൻ സ്പെയിൻ ഒരുക്കമല്ല.

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