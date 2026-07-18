ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: ഗുരുവും ശിഷ്യനും നേർക്കുനേർ; മെസ്സി v യമാൽ പോരാട്ടത്തിന് കളം ഒരുങ്ങി

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 16:22 IST
SP

ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്നേവരെ കാണാത്ത ഒരു അപൂർവ്വ നിമിഷത്തിനാണ് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. 19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ടിനിടെ താൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ്ബിൽ ഇരുത്തി കുളിപ്പിച്ച ആ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്റെ കിരീടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു—ലയണൽ മെസ്സിയും ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള മഹാപോരാട്ടത്തെ ഇതിലും മനോഹരമായി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല!

​കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും യൂറോ കപ്പ് ജേതാക്കളായ സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'ജനറേഷൻ ക്ലാഷ്' ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

​ഫുട്ബോൾ ദൈവങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ പോലെ 2026 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം അർജന്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിൽ. ജൂലൈ 19 ഞായറാഴ്ച (ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30 ന്) ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്‌സി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ മഹാമേളയുടെ കലാശക്കൊട്ട് നടക്കുന്നത്.

​സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസിനെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിനും ഫൈനലിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഈ അപൂർവ്വ ഗ്രഹസംഗമത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. 39-കാരനായ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും 19-കാരനായ വണ്ടർ കിഡ് ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഫുട്ബോളിന്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്.

​2007 ഒക്ടോബറിൽ ബാർസിലോണയുടെ ക്യാമ്പ് നൗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് മെസ്സി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് മറ്റാരുമല്ല, ഇന്നത്തെ സ്പാനിഷ് താരം ലാമിൻ യമാൽ ആണ്! അന്ന് മെസ്സിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ യമാൽ ഇന്ന് സ്പെയിനിന്റെ തുറുപ്പുചീട്ടാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.

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