ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ: ഗുരുവും ശിഷ്യനും നേർക്കുനേർ; മെസ്സി v യമാൽ പോരാട്ടത്തിന് കളം ഒരുങ്ങി
ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്നേവരെ കാണാത്ത ഒരു അപൂർവ്വ നിമിഷത്തിനാണ് 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. 19 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ചാരിറ്റി കലണ്ടർ ഷൂട്ടിനിടെ താൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ടബ്ബിൽ ഇരുത്തി കുളിപ്പിച്ച ആ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്റെ കിരീടം പിടിച്ചെടുക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു—ലയണൽ മെസ്സിയും ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള മഹാപോരാട്ടത്തെ ഇതിലും മനോഹരമായി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല!
കോപ്പ അമേരിക്ക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയും യൂറോ കപ്പ് ജേതാക്കളായ സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈനൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 'ജനറേഷൻ ക്ലാഷ്' ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഫുട്ബോൾ ദൈവങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ പോലെ 2026 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം അർജന്റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിൽ. ജൂലൈ 19 ഞായറാഴ്ച (ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:30 ന്) ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ മഹാമേളയുടെ കലാശക്കൊട്ട് നടക്കുന്നത്.
സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്ത് അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസിനെ വീഴ്ത്തി സ്പെയിനും ഫൈനലിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ഈ അപൂർവ്വ ഗ്രഹസംഗമത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്. 39-കാരനായ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയും 19-കാരനായ വണ്ടർ കിഡ് ലാമിൻ യമാലും തമ്മിലുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഫുട്ബോളിന്റെ വർത്തമാനവും ഭാവിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ്.
2007 ഒക്ടോബറിൽ ബാർസിലോണയുടെ ക്യാമ്പ് നൗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് മെസ്സി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞ് മറ്റാരുമല്ല, ഇന്നത്തെ സ്പാനിഷ് താരം ലാമിൻ യമാൽ ആണ്! അന്ന് മെസ്സിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ യമാൽ ഇന്ന് സ്പെയിനിന്റെ തുറുപ്പുചീട്ടാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഫിഫ റാങ്കിംഗിലെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.