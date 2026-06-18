ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ആദ്യ ലീഡ്: വെടിക്കെട്ട് ഗോളുമായി സഡിലക്
അറ്റ്ലാന്റ (യു.എസ്.എ): ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ-യിലെ ആവേശകരമായ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് മിന്നും തുടക്കം. മത്സരത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ തകർപ്പൻ ഗോൾ നേടി മിഷേൽ സഡിലക് (Michal Sadilek) ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ആദ്യ ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു. അറ്റ്ലാന്റയിലെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്.
വലതുവശത്തുനിന്നും ചെക്ക് താരങ്ങൾ നടത്തിയ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിലാണ് ഗോൾ പിറന്നത്. ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് ലഭിച്ച കൃത്യമായ പാസ് സ്വീകരിച്ച് സഡിലക് ഉതിർത്ത ശക്തമായ റൈറ്റ് ഫൂട്ടഡ് ഷോട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പറെ കീഴടക്കി വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ ഇരു ടീമുകളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ മുന്നേറാൻ ഇരു കൂട്ടർക്കും ഈ മത്സരം നിർണായകമാണ്. നേരത്തെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദക്ഷിണ കൊറിയയോടും, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മെക്സിക്കോയോടും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു ഗോളിന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക.