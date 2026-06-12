അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ലോകകപ്പ് പൂരം ഉണരുന്നു; ആദ്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയർ ഇന്ന് കളത്തിൽ
വാഷിംഗ്ടൺ/ടൊറന്റോ: ആഗോള ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന്റെ ആവേശം വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പടരുന്നു. മെക്സിക്കോയിൽ ഉദ്ഘാടന മത്സരങ്ങൾക്ക് പന്തുരുണ്ടതിന് പിന്നാലെ, 2026 ലോകകപ്പിന്റെ സഹ-ആതിഥേയരായ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും (USA) കാനഡയും തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ബൂട്ടണിയും. സ്വന്തം നാട്ടിലെ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ വിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിക്കാനുറച്ചാണ് ഇരു ടീമുകളും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത്.
യു.എസ്.എയ്ക്ക് പരാഗ്വെ വെല്ലുവിളി
ഗ്രൂപ്പ് ഡി-യിലെ കരുത്തരായ യു.എസ്.എ ലോസ് ആഞ്ചലസിലെ പ്രശസ്തമായ സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ശക്തികളായ പരാഗ്വെയെ നേരിടും. മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോയുടെ പരിശീലനത്തിന് കീഴിലിറങ്ങുന്ന അമേരിക്കൻ നിരയിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ പുലിസിച്, ആന്റണി റോബിൻസൺ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രതിരോധത്തിന് പേരുകേട്ട പരാഗ്വെയെ മറികടക്കുക യു.എസ്.എയ്ക്ക് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. അടുത്തിടെ നടന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ജർമ്മനിയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചാവും അവർ ഇറങ്ങുക.
കാനഡയുടെ ചരിത്ര നിമിഷം
ഗ്രൂപ്പ് ബി-യിൽ കാനഡ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരെന്ന ആനുകൂല്യം മുതലാക്കി ഗ്രൂപ്പിൽ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് കാനഡയുടെ ലക്ഷ്യം. തങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് സ്വന്തം മണ്ണിൽ തുടക്കമിടാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് കാനഡ ടീമും ആരാധകരും.