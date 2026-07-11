വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ: സ്പെയിനെതിരെ ബെൽജിയത്തിന് സമനില പിടിച്ചുനൽകി ഡി കെറ്റലാറെ!
Jul 11, 2026, 01:19 IST
ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്പെയിനെതിരെയുള്ള ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ബെൽജിയത്തിന് സമനില ഗോൾ സമ്മാനിച്ച് ചാൾസ് ഡി കെറ്റലാറെ (Charles De Ketelaere).
മത്സരത്തിന്റെ 30-ാം മിനിറ്റിൽ ഫാബിയാൻ റൂയിസിലൂടെ സ്പെയിനാണ് ആദ്യം ലീഡ് എടുത്തത്. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഇതുവരെ ഒരു ഗോൾ പോലും വഴങ്ങാത്ത സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ കോട്ടയെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് 41-ാം മിനിറ്റിൽ ഡി കെറ്റലാറെ ബെൽജിയത്തിന്റെ സമനില ഗോൾ നേടിയത്. തിമോത്തി കാസ്റ്റഗ്നെയുടെ മികച്ചൊരു ക്രോസിൽ നിന്ന് പൗ കുബാർസിയെ മറികടന്ന് തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെയാണ് താരം പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചത്. നിലവിൽ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും 1-1 എന്ന സ്കോറിൽ സമനിലയിലാണ്.