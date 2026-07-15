ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനൽ ആവേശം; ഇംഗ്ലണ്ട് - അർജന്റീന സംയുക്ത ഇലവൻ പുറത്ത്: മുന്നേറ്റം നയിക്കാൻ മെസ്സിയും ഹാരി കെയിനും
അറ്റ്ലാന്റ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ ഒന്നാം സെമി ഫൈനലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും അർജന്റീനയും നേർക്കുനേർ വരാനിരിക്കെ, ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ചർച്ചയായി ഇരു ടീമുകളിലെയും മികച്ച താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള 'കമ്പൈൻഡ് ഇലവൻ' (Combined XI). ചരിത്രപരമായ ഒട്ടനവധി പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വൈരത്തിന് ലോകകപ്പ് സെമി വേദിയാകുമ്പോൾ ആരാധകരും ആവേശത്തിലാണ്.
ഇരു ടീമുകളുടെയും നിലവിലെ ഫോമും പ്രകടനവും വിലയിരുത്തി പ്രമുഖ കായിക മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്വപ്ന ലൈനപ്പിൽ അർജന്റീനൻ നായകൻ ലയണൽ മെസ്സിയും ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാരി കെയിനുമാണ് മുന്നേറ്റനിരയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ഇംഗ്ലണ്ട് - അർജന്റീന കമ്പൈൻഡ് ഇലവൻ (4-3-1-2 / 4-3-3)
ലൈനപ്പ് വിശകലനം
ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ 'ഡിബു' പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടുകളിലെ മാന്ത്രിക പ്രകടനവും ലോകകപ്പിലെ സ്ഥിരതയും കണക്കിലെടുത്ത് അർജന്റീനയുടെ എമിലിയാനോ മാർട്ടീനസ് തന്നെയാണ് ഗ്ലൗസണിയുക.
പ്രതിരോധ കോട്ട : അർജന്റീനയുടെ വിശ്വസ്തനായ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേരോയും ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ മാർക്ക് ഗുവേഹിയും സെന്റർ ബാക്ക് കൂട്ടുകെട്ടായി അണിനിരക്കുന്നു. വിങ്ങുകളിൽ റീസ് ജെയിംസും നിക്കോ ഒറെയ്ലിയും സ്ഥാനം പിടിച്ചു.
തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന മധ്യനിര: കോപ അമേരിക്ക സഖ്യങ്ങളായ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും മാക് അലിസ്റ്ററും മധ്യനിര നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കരുത്തായി ഡെക്ലാൻ റൈസ് ഒപ്പമുണ്ട്. ഈ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം (6 ഗോളുകൾ) അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡറായി തിളങ്ങും.
ആക്രമണ നിരയിലെ തീപ്പൊരി: ടൂർണമെന്റിൽ എട്ട് ഗോളുകളുമായി കുതിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസ്സിയും, ആറ് ഗോളുകളോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ലോകകപ്പ് സ്കോററായി മാറിയ ഹാരി കെയിനും ചേരുന്നതോടെ ഏത് പ്രതിരോധ നിരയും ഭയക്കുന്ന അറ്റാക്കിങ് സഖ്യമായി ഇത് മാറുന്നു.
|
പൊസിഷൻ
|
താരം
|
രാജ്യം
|
ഗോൾകീപ്പർ
|
എമിലിയാനോ മാർട്ടീനസ്
|
അർജന്റീന 🇦🇷
|
റൈറ്റ് ബാക്ക്
|
റീസ് ജെയിംസ്
|
ഇംഗ്ലണ്ട് 🏴
|
സെന്റർ ബാക്ക്
|
ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേരോ
|
അർജന്റീന 🇦🇷
|
സെന്റർ ബാക്ക്
|
മാർക്ക് ഗുവേഹി
|
ഇംഗ്ലണ്ട് 🏴
|
ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്
|
നിക്കോ ഒറെയ്ലി
|
ഇംഗ്ലണ്ട് 🏴
|
മധ്യനിര
|
എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ്
|
അർജന്റീന 🇦🇷
|
മധ്യനിര
|
അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്റർ
|
അർജന്റീന 🇦🇷
|
മധ്യനിര
|
ഡെക്ലാൻ റൈസ്
|
ഇംഗ്ലണ്ട് 🏴
|
അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീൽഡർ
|
ജൂഡ് ബെല്ലിങ്ഹാം
|
ഇംഗ്ലണ്ട് 🏴
|
റൈറ്റ് ഫോർവേഡ്
|
ലയണൽ മെസ്സി
|
അർജന്റീന 🇦🇷
|
സ്ട്രൈക്കർ
|
ഹാരി കെയിൻ
|
ഇംഗ്ലണ്ട് 🏴
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലയണൽ മെസ്സി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിനുണ്ട്.